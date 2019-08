Simeone: "Por más que ganemos, en el Atlético nunca podemos dejar de sufrir"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró hoy que a pesar de los buenos resultados de su equipo en los últimos años, en el cuadro colchonero siempre se sufre: "En el Atleti no dejamos de sufrir, por más que nos toque ganar. Competir en la Liga contra poderosos como Barcelona y Madrid, los mejores del mundo, no es simple. Haber terminado segundos en las dos últimas ligas empieza a generar la posibilidad de sentirnos más cerca de competir con ellos", señaló.

El 'Cholo' Simeone dio una rueda de prensa este viernes en San Luis Potosí, centro de México, donde el Atlético de Madrid se enfrentará en un amistoso al Atlético San Luis, sucursal mexicana del club español, y mostró optimismo por como ha funcionado el cuadro en la pretemporada: "Venimos trabajando bien, no hablamos de porcentajes, sí de realidades; el esfuerzo colectivo más el talento mejora el equipo y cuando hay talento y esfuerzo colectivo hay más posibilidades de ganar. En las primera presentaciones se esta viendo eso, un equipo compacto que no ha variado la forma de jugar más allá de los cambios", indicó.

Simeone recordó que en el fútbol los mensajes se mandan con hechos no con palabras y hace siete años y medio, su tiempo con el equipo, lo más importante fue buscar una forma de competir que acerque al equipo a las necesidades de los futbolistas; "Los chicos que están llegando están empezando a sentir lo mismo que el grupo con años; nos miramos a nosotros, primero competimos entre nosotros y así estaremos mejor para competir contra los rivales", observó.

Según el estratega, no es justo hablar en pretemporada de una plantilla que aún no empezó a jugar por puntos y si bien la meta es buscar la liga, la champions y todos los torneos, el grupo está concentrado solo en el ahora: "Ahora nos concentramos en mejorar en los entrenamientos, mejorar en los partidos y en competir cada uno para rendir mejor. Cuando termine el año se podrá decir si esta es una gran plantilla; nombres tienen los equipos pero con nombres no se gana", puntualizó.

Al referirse al amistoso de este sábado, dijo el técnico que se lo tomarán en serio, aunque el cuadro está todavía en una etapa de preparación: "Estamos en pretemporada, tenemos mucha gente nueva y estamos buscando crecer en los objetivos como equipo, pero vamos a enfrentar al San Luis como hacemos siempre, respetando el escudo del Atlético. Cada vez que jugamos necesitamos demostrar lo que somos", concluyó.

El centrocampista español Koke, capitán del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que en su equipo buscan combinar calidad y trabajo para llegar bien al inicio de la temporada 2019-2020 de la liga española y comenzar con triunfo: "Nos hemos reforzado bien, ha venido gente con ilusión y un alto nivel de fútbol. Si juntamos la calidad y el trabajo y lo ponemos a disposición del club, será bueno", señaló el jugador de 27 años.

En una rueda de prensa en San Luis Potosí, centro de México donde este sábado su equipo jugará un amistoso con el conjunto local, Koke recordó que el Atleti ha empatado su primer partido de liga en las dos últimas campañas y ahora pretenden cambiar eso: "Trabajamos para llegar bien al primer partido de Liga contra el Getafe, llevamos dos empatando y queremos ganar, es el principal objetivo", dijo.

Al referirse a las bajas del conjunto, reconoció que se fue gente importante a las cuales se les echa de menos, pero son cambios de ciclo como los de la vida: "A cambio vino gente con ilusión, ganas y energía; eso nos refuerza, es gente que se adapta bien, humilde, trabajadora, es lo que buscamos", observó.

Aunque pasa por un momento de madurez luego de muchos años de rendimientos elevados en el Atlético y de jugar con España las dos últimas Copas Mundiales, Koke no cree tener seguro el puesto de titular, está mentalizado para mantenerlo con trabajo y vinculó esa idea con la llegada al equipo del mexicano Héctor Herrera: "Héctor va a tener que competir por la titularidad como yo y como todos", concluyó.

Por su parte, el defensa brasileño Felipe, llegado al equipo tras la salida del uruguayo Diego Godín, evitó compararse con el ahora defensa del Inter de Milán: "Somos diferentes jugadores, yo soy Felipe y él es Godín, un gran jugador, pero yo vengo a trabajar. Tenemos un gran equipo y debemos ir juego por juego y día por día", explicó.

Si bien reconoció que enfrentarse al Barcelona y al Real Madrid siempre será especial para el Atlético, el brasileño aclaró que respetarán a todos los rivales y se prepararán para derrotarlos: "Pensaremos en todos", apuntó.