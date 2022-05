Simeone: "Le estoy muy agradecido a Luis Suárez y ante el Sevilla va a jugar"

Entre el pulso por la tercera posición contra el Sevilla, el partido de este domingo también será el último en el Wanda Metropolitanode Luis Suárez, un goleador para la historia del Atlético de Madrid, del que Diego Simeone es un "agradecido", anunció que va a "jugar" este encuentro y con el que recordó que el pasado noviembre mantuvo una "charla dura y sincera".

En ella,"las dos partes" hablaron "de lo que venía hacia adelante y del presente". "De lo que nos tocaba en consecuencia para competir y de lo que íbamos a necesitar de él", abundó. "La verdad, desde esa charla hasta hoy, cada uno, desde su lugar, respetó absolutamente todo lo que hablamos. Y eso no sucede muchas veces", repasó el técnico durante la rueda de prensa telemática antes del entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Soy un agradecido a Luis Suárez por la temporada pasada, que fue tremenda, y ésta sigue siendo el goleador de nuestro equipo. Mañana va a jugar. Con la gente que se comporta de la manera que él lo hizo, siempre 'chapeau'", continuó Simeone sobre el goleador incontestable del undécimo título de campeón de Liga del Atlético, en 2020-21, con 21 tantos, que ha añadido otros trece en el actual curso. En total, 34 goles en 81 choques, a la espera de sus dos últimos duelos, antes de poner fin a su aventura de dos años en el equipo rojiblanco.

¿Cómo se reemplaza a un goleador de su categoría?"Todo eso se hablará cuando termine la Liga. Todavía no terminó. Quedan dos partidos. Necesitamos seguir en esta línea que tuvimos estos dos últimos partidos, sobre todo, que el equipo se sintió bien", contestó Simeone, que hizo autocrítica sobre la temporada del Atlético, demasiado distante de la competencia por el título, eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los octavos de la Copa del Rey y a la primera en la Supercopa de España jugada en Arabia Saudí, aunque con el objetivo sellado del pase a la máxima competición europea.

"Somos varios los que pudimos y debimos hacerlo mejor"

"Todos siempre podemos hacer mejor las cosas. Esta temporada irregular está claro que no podemos señalar a una persona. Somos varios lo que pudimos y debimos hacerlo mejor", asumió Simeone, que insistió: "Todos pudimos haber hecho más. Me quedo absolutamente con la rebeldía a partir de la Liga famosa de 14 (tras la derrota por 0-1 contra el Levante, a falta de 14 jornadas, cuando estuvo en duda todo), que tampoco fue fácil, y con humildad, trabajo y todos juntos pudimos una vez más llevar al club y al equipo a estar entre los mejores de la Liga, más allá de siempre aspirar a un paso más".

El Atlético y Simeone tienen aún el aliciente y el objetivo de "terminar lo más arriba posible que se pueda" -está a cinco puntos del segundo puesto y es tercero con un punto de ventaja sobre su rival de este domingo- en las dos jornadas que quedan del campeonato, este domingo contra el Sevilla y la cita final frente a la Real Sociedad en el Reale Arena de San Sebastián.

También fue preguntado por Daniel Wass, fichado en el mercado de invierno, debutante a la primera ocasión, cuando sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha contra el Barcelona en el Camp Nou que le mantuvo dos meses de baja, y sin minutos desde que está recuperado. Volvió a la convocatoria hace nueve encuentros, en los que no ha tenido ninguna participación sobre el terreno.

"Hablé con él hace dos semanas atrás, explicándole un poco lo que sentía, lo que pasó a partir de su llegada y su lesión, el poco ritmo de juego que viene teniendo y en un tramo final donde tenemos que decidir con quien contar para competir estaba eligiendo a otros compañeros, porque no podía tener y no pudo tener esa continuidad de partidos. La única manera de que lo pueda ver es en la mejora en los entrenamientos. A partir de ahí, es cuando valoramos si podemos contar con él o no", explicó Simeone.

El partido de este domingo contra el Sevilla también será el escenario de la séptima edición de la iniciativa de Diego Simeone, su familia y la Cruz Roja 'Contra el hambre lo damos todo'."Son siete años y nos genera mucha ilusión a la familia, porque es una manera de devolver todo lo que recibimos diariamente. Mañana, esperamos, como siempre ha sucedido, la ayuda de todos para seguir colaborando con esta recogida de alimentos. En la explanada del estadio van a poder participar y los invito a ayudar, porque es importante para todos", afirmó.