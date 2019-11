Simeone: "Necesitamos convencernos a nosotros mismos de lo que podemos hacer"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que los jugadores necesitan convencerse a ellos mismos de lo que pueden "hacer" y "encontrar la regularidad", lo que pasa por vencer este domingo al RCD Espanyol en el Wanda Metropolitano (16.00 horas), y ha explicado que el equipo que mantenga la "concentración más alta" será el que acabe ganando LaLiga Santander.

"Es un poco complejo; tenemos tres jugadores importantes como Joao, Savic y Giménez fuera desde hace 6-7 partidos. Cuando estemos todos vamos a tener más fortaleza en la competencia interna, que nos va a servir para mejorar nuestro juego. Necesitamos convencernos a nosotros mismos de lo que podemos hacer y a partir de ahí, encontrar la regularidad", declaró en rueda de prensa.

Además, apeló a "volcar" las ideas que mantienen desde hace años "dentro del campo". "Por momentos se ven y por momentos, no. Hemos sido muy irregulares, como casi todos los equipos de LaLiga este año, y aquel equipo que logre estabilizarse en el juego y mantenga la concentración más alta, es el que competirá mejor. Tenemos pasajes buenos y malos, tenemos que trabajar con la concentración y la regularidad, y eso te lo da el campo y no las palabras", manifestó.

El preparador argentino tampoco cree que la crisis de resultados, con tres partidos sin ganar, sea una cuestión de motivación. "Los futbolistas siempre tienen la motivación, sobre todo con el respeto hacia el club en el que juegan, pero hay veces que se despierta mejor o peor el estado de motivación. En esa parcela es donde el entrenador tiene que entrar", apuntó.

"Siempre estamos buscando lo que entendemos que podemos generar en el partido de mañana para sacar el partido adelante, y no cambiaremos. A partir de lo que necesite el equipo y de las situaciones, armaremos el equipo", añadió sobre la posibilidad de que haya cambios en el once titular ante los blanquiazules.

Por último, Simeone alabó el inicio de temporada del lateral izquierdo brasileño Renan Lodi. "Lodi está haciendo un ingreso a un club tan importante como el Atlético de Madrid de una manera extraordinaria. Se ha incorporado muy bien, ha aprendido muchas cosas que le han hecho llegar a su selección, ha jugado casi siempre de titular por merecimientos propios... Siendo joven eso no es fácil, y él lo ha resuelto de una manera extraordinaria", indicó.

"Esperemos que siga en esa línea. Como todo futbolista, tiene quizás algún momento de bajón futbolístico, pero le necesitamos y va a ser importante este año para nosotros", concluyó.