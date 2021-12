Simeone: "Es lógico que aparezcan las críticas, existen y tienen que estar"

Al borde ya de cumplir un decenio al frente del Atlético de Madrid, presionado por la exigencia y las tres derrotas consecutivas en la Liga que sufre por primera vez como técnico rojiblanco, Diego Simeone expresó que la actual temporada le hará "mejor entrenador", remarcó la "confianza" en sus futbolistas, insistió en que, si algo tiene, es "paciencia" y avanzó que Luis Suárez volverá a ser "letal" como el curso pasado.



"Siempre busco cómo mejorarme. No tengo ninguna duda de que este camino que está transcurriendo esta temporada seguro que me hará mejor entrenador. Y eso es lo que sigo. Después, ya me conocen hace diez años. Todos los periodistas que nos acompañan en los entrenamientos, que tienen la posibilidad de verlos siempre, saben por dónde voy, lo que quiero y saben que no voy a salir de la línea cual creo", explicó en la rueda de prensa telemática después del entrenamiento matutino en Majadahonda.

"Está claro que los resultados no son los que quisiéramos. También es verdad que hemos ganado muchos partidos que nos merecimos ganar. Nos centramos solamente en el partido de Ganada, que viene haciendo buenas actuaciones con un camino muy claro de cómo su entrenador los lleva a jugar de la manera que están jugando, con mucha intensidad, sobre todo, y confiamos en los míos. Confío en mis jugadores, están trabajando bien, han hecho buenos partidos pese a que los resultados no lo indican, pero si tengo algo es paciencia", enfatizó.



Su equipo encadena tres derrotas en la Liga por primera vez desde que lo dirige, hace ya un decenio, y está a 14 puntos del liderato del Real Madrid, a falta de recuperar el partido aplazado de la novena jornada en Granada, este miércoles en el estadio Nuevo Los Cármenes. "Las críticas son lógicas que aparezcan, existan y tienen que estar, porque estamos en un lugar de mucha exposición, donde si ganas está todo bien y sino no. Somos los principales que creemos en esa situación", repasó el técnico, que incidió en la ruta para reencontrarse con la victoria.



"Entiendo que es bueno poder repetir muchos pasajes del segundo tiempo que jugamos el otro día (contra el Sevilla), donde el equipo tuvo una buena dinámica, energía, posibilidades de gol, defendió bien... Y situaciones que tenemos que mejorar como la atención, que nos está pasando factura. Subir la atención nos va a permitir jugar con equilibrio y con contundencia", valoró Simeone, que no tiene "nada que comentar" del enfado de Luis Suárez por la sustitución del pasado sábado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



Sí visualiza la forma de reencontrar al mejor Luis Suarez. "Que el equipo tenga más el juego asociado y que pueda presentarse más en situaciones cercanas al área, donde mejor convive y donde es letal. Y lo volverá a ser como lo fue la temporada pasada".

Simeone devolverá la titularidad a Joao Félix, del que espera que sea un jugador "determinante" y "regular en el juego" como "en los dos últimos segundos tiempos" ante el Real Madrid y el Sevilla, "siendo diferente al ojo cuando conduce, cuando ataca y de la manera que lo golpean". "Siempre van a golpearlo inmediatamente apenas tiene el control de la pelota", advirtió el técnico argentino, que consideró que "cuando él logra girar y atacar, una de las mejores condiciones que tiene", le permite al Atlético "ser un equipo mucho más vertical".



"No ha tenido continuidad por muchas lesiones que ha tenido durante este inicio de temporada. Todos esperamos lo mejor de él. Y él también. No tengo ninguna duda de que viendo sus dos últimas actuaciones con el Real Madrid y el Sevilla está camino de encontrarlo", añadió Simeone en la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino del conjunto rojiblanco en Majadahonda.

Suárez y Joao Felix, pareja titular en Granada

Sin los lesionados Marcos Llorente, Sime Vrsaljko, Stefan Savic, José María Giménez y Antoine Griezmann, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este martes a su equipo para el duelo de este miércoles en Granada, aplazado de la novena jornada, en el que previsiblemente alineará a Luis Suárez y Joao Félix en el ataque, secundados por Yannick Carrasco, Thomas Lemar, Rodrigo de Paul y Koke Resurrección en el medio campo.

A la vez, mantendrá en el centro de la defensa a Geoffrey Kondogbia junto a Felipe Monteiro, entre la baja por quinto choque seguido de José María Giménez y por cuarto encuentro consecutivo de Stefan Savic. Los laterales Kieran Trippier y Mario Hermoso, con la alternativa de Renan Lodi, más el portero Jan Oblak completan el probable once del Atlético este miércoles en Granada.