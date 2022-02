Simeone: "Jugamos un partido malo, muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, señaló, tras perder ante el Levante, colista de la categoría, que jugaron un mal partido y perdieron una "linda oportunidad", pero que ahora quiere "tranquilidad" y que el jueves hablarán para que vean lo que piensa.

"Jugamos un partido malo y perdimos una linda oportunidad para ponernos en una situación buena. Ahora habrá que hacer un esfuerzo doble para salir de la situación", explicó brevemente Simeone. "Siempre duelen las derrotas, en el momento que caigan", añadió escuetamente. "Hoy, tranquilidad. Mañana charlaremos un rato para ver un poco lo que pienso y siento", prosiguió.

El técnico no ve al equipo en depresión. "Al equipo yo lo veo siempre con buena ilusión y entusiasmo. Veníamos de una victoria difícil y complicada y hoy podía ser un salto para engancharnos y no lo supimos aprovechar otra vez"

Sobre el incidente de Giménez con el público, al que mandó callar, dijo: "No lo vi, pero a la gente no se puede decir nada. Al contrario, todo el partido los sentimos cercanos al equipo, buscando que reaccionase. La realidad es esta. Muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions y yo digo que es posible. Las palabras aburren. Hay que demostrarlo con hechos".



Simeone no quiso decir nada a la afición. "No estamos en lugar de explicar cosas. Lo único que cuenta son los hechos. Lo que digamos no vale para nada. Perdimos una gran oportunidad y tenemos que buscar en nosotros mismos el sacar esto adelante".

Oblak pide mejorar para poder entrar en Champions

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, expresó este miércoles, tras la derrota por 0-1 contra el Levante, que su equipo "así" no va "entrar" en la Liga de Campeones de la temporada que viene, advirtió de que "todos" tienen que "dar mucho más" y pidió confianza a la afición.



"Hemos perdido. Es muy duro. Es un momento muy difícil. Tenemos que ser mejores todos. Tenemos que dar mucho más. No estamos en el nivel que deberíamos estar y así, de esta manera, no vamos a entrar en Champions. Tenemos que cambiar. Estamos hablando toda la temporada de ello. Y hay que hacerlo, porque quedan pocos partidos hasta el final", dijo el guardameta en declaraciones a 'Movistar' desde el césped del Wanda Metropolitano.



"Al final, los pitos no los he escuchado, pero seguro que la afición no quedó contenta. Todo el estadio no está contento como todos los jugadores. Pido a la gente que confíe en nosotros. Sé que es un momento complicado y es complicado confiar. Sólo todos juntos vamos a salir de esto. Si va cada uno por su lado es complicado", remarcó.

Oblak consideró "alarmante" la actual situación. "En el estado que estamos, en la posición que estamos, no es donde el club tiene que estar. Seguramente es alarmante. Tenemos que empezar a ganar los partidos. Hace un mes no fue suficiente hablar. Todos tenemos que dar mucho más y tenemos que subir el nivel si queremos entrar en Champions", abundó.



"El partido del otro día hemos empezado muy bien, de diferente manera que hoy. Hoy deberíamos haber hecho lo mismo y no lo hemos hecho. Nos ha pasado muchas veces esta temporada. Regalamos la primera parte y al final es complicado. Cualquier equipo sabe jugar y si no estamos al máximo es imposible ganar. No hemos hecho un buen partido en general y al final el resultado es como es", asumió.



En los instantes finales, el árbitro anuló un gol a Ángel Correa por falta de José María Giménez. "No lo sé. Estoy lejos. Si la jugada se deja hasta que uno marca y luego se pita es mejor esperar que el VAR diga. El árbitro ha dejado la jugada, hemos marcado y el VAR ha decidido que ha sido falta", explicó.