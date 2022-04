Simeone: "Griezmann saldrá de esta situación, necesita volver al gol"

Doce encuentros lleva el delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann sin marcar. Son muchos para un futbolista que "necesita el gol" que le "generará confianza", observó su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, que elogió su compromiso antes del partido contra el Athletic.

"Él siempre trabaja, siempre busca un compromiso con el trabajo colectivo del equipo y no tengo duda que saldrá de esta situación, porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Necesita volver al gol, que le generará confianza y a partir de eso nos encontraremos con el futbolista que nos tuvo habituados en temporadas anteriores", analizó el técnico este viernes en rueda de prensa.

Simeone recordó que pese a que el galo actualmente no tiene "esa contundencia a la que siempre nos tuvo acostumbrados" es "uno de los jugadores que más goles ha hecho en la historia del Atlético", tanto como para ser el cuarto goleador histórico de la entidad con 141 dianas en partidos oficiales, solo superado por históricos como Luis Aragonés (171), Adrián Escudero (168) y Francisco Campos (153).

Griezmann será titular en el nuevo San Mamés, y a su lado estará el uruguayo Luis Suárez, fuera del once de inicio en doce de los últimos quince encuentros y encarando sus últimos cinco duelos en el conjunto rojiblanco, los que le quedan hasta el fin de su contrato.

La temporada pasada, el charrúa fue capital para el título liguero del Atlético, tanto como para motivar una frase, la de la 'zona Suárez', que Simeone utilizó para motivarle en el tramo final del campeonato. "La temporada pasada sentimos decir esa frase y estaba referido a la motivación de Luis por entrar en ese espacio. No creo que repetirla genere lo mismo", dijo este viernes.

"Lo que si estoy convencido que Luis hará siempre goles, a la edad a la que juegue, con los amigos, cuando lo deje, en estos 5 partidos, con Uruguay.. Porque el gol lo tiene dentro. Ojalá que si mañana le toca empezar lo encuentre y si le toca al final pueda encontrarse con el gol que es lo que siente, lo que quiere y de lo que él vive", añadió el técnico rojiblanco.

Quien no estará en el once, a juzgar por los entrenamientos de la semana, será el capitán Koke Resurrección, que dejará su puesto al mexicano Héctor Herrera. "La competencia interna crece, genera mejorar, Koke es un jugador comprometidísimo, nuestro capitán y seguramente si mañana empieza o tiene que entrar lo hará de la mejor manera como siempre lo ha demostrado", valoró.

El Atlético afronta estas últimas cinco jornadas con el objetivo ineludible de conseguir la clasificación a la próxima Liga de Campeones, una meta no solo deportiva sino también clave para la salud económica de la entidad. Simeone no quiso valorar si sería un fracaso no lograrlo. "Estoy pensando en el partido del Bilbao y lo único que me preocupa es ese pensamiento", respondió a ese particular.

Del Athletic espera un conjunto "orgulloso" especialmente jugando como local, y con "un juego muy reconocido". "Encontraremos un equipo rápido, dinámico, con buena presión, juego posicional bien marcado, centros de los costados, buen trabajo de pelota parada", enumeró.

El entrenador del Atlético tuvo elogios para el técnico rival, Marcelino García Toral, un entrenador que siempre le ha planteado dificultades en los equipos en los que ha estado (Villarreal y Valencia antes del Athletic), hasta el punto que su balance es parejo: cinco victorias de Simeone, cuatro de Marcelino y cinco empates.



"La verdad es que Marcelino es un entrenador muy bueno y como entrenador muy bueno genera siempre que sus equipos trabajen bien y sus partidos sean complejos de resolver. Está claro que siempre que lo hemos enfrentado ha estado en grandes equipos con buenos futbolistas y eso genera partidos apurados o apretados, por las características del equipo de Marcelino como por el nuestro. No imagino otra cosa que un partido competido", concluyó Simeone.