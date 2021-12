Sigue este miércoles desde las 19 horas en Tiempo de Juego el Granada - Atlético y el Athletic - Real Madrid

Tiempo de Juego vivirá este miércoles 21 de diciembre otra edición de fútbol, con la retransmisión de dos partidos de fútbol de LaLiga Santander.

Granada - Atlético de Madrid (19 horas)

El primero es el partido que enfrenta a Granada y Atlético de Madrid, correspondiente a la 9ª jornada.

El Atlético de Madrid intentará regresar a la senda del triunfo en el Nuevo Los Cármenes, y encontrar el resultado que le devuelva a los puestos de Liga de Campeones.





Marcos Llorente, con un lesión en el glúteo, se ha unido a las bajas de Antoine Griezmann, Stefan Savic y Vrsaljko por lesión para afrontar a un rival al que se ha enfrentado en 50 ocasiones, con solo 9 derrotas, 10 empates y 31 victorias, la última en la anterior visita al Nuevo Los Cármenes por 1-2, con tantos de Llorente y Correa.

Luis Suárez, el máximo artillero rojilanco, con 7 tantos, será la principal baza del Atlético para mejorar sus números lejos del Wanda Metropolitano (14 puntos en 9 encuentros) y desplazar al Rayo Vallecano, o al Barça si gana al Sevilla este martes, de los puestos de Liga de Campeones.

El Granada pretende darse un respiro y afrontar con más tranquilidad el 2022 con un triunfo que deje atrás su mal arranque liguero.

Con dos victorias, dos empates y una derrota (3-1, ante el Rayo) en el último mes, los de Robert Moreno han enderezado el rumbo para alejarse de los puestos de descenso y ambicionar la zona media-alta de cursos pasados.

El ex seleccionador nacional no podrá contar frente al Atlético con los sancionados Quini, que será reemplazado por Santiago Arias, Maxime Gonalons, y tampoco con el central Neyder Lozano, lesionado. Rubén Rochina y Domingos Duarte serán duda hasta última hora por molestias físicas.

Athletic - Real Madrid (21:30 horas)

El Real Madrid visita San Mamés este miércoles para enfrentarse al Athletic Club, un duelo marcado por las bajas en ambos conjuntos por coronavirus y que los blancos deberán suplir con un cambio en la maquinaria del centro del campo e incluso de sistema.

Los blancos no pasaron del empate a cero ante la gran defensa del Cádiz, con 38 remates totales y más de un 80% de posesión. Una falta de efectividad que no preocupa al técnico italiano y que no pudo romper la frescura de Vinicius ni la calidad de Benzema. Así, este miércoles deberá demostrar que sigue siendo el candidato más serio al título.





El conjunto blanco viajará a Bilbao con una larga lista de ausencias por COVID-19. Asensio, Bale, Rodrygo, Isco, Lunin, Marcelo y el ya mencionado Modric no estarán disponibles por dar positivo. La gran duda será David Alaba. Además, Ancelotti no podrá contar, por lesión, con Carvajal ni con Casemiro, que cumple ciclo de tarjetas amarillas.

Los de Marcelino García Toral llegan a este partido después de reconciliarse con San Mamés el pasado domingo al remontar un 1-2 ante el Betis. Esa victoria rompió la mala dinámica de tres encuentros consecutivos sin ganar en casa y puso fin a la racha de ocho partidos seguidos sin triunfar en LaLiga Santander.

??? Así afronta @Marcelino el #AthleticRealMadrid de mañana:



??? "Independientemente de unas circunstancias o de otras, será un partido atractivo y bonito"



??? "Estamos preparados para todo, jugamos en San Mamés" #AthleticClub ?? pic.twitter.com/irau5DKAFu — Athletic Club (@AthleticClub) December 21, 2021

Los vascos afrontan este importante duelo con numerosas bajas, muchas de ellas por coronavirus. Berenguer, Ezkieta, Iñigo Martínez y Unai Simón son positivos en COVID. Mientras, Berchiche, Nolaskoain, Villalibre y Vivian continúan lesionados.

Así, no se esperan grandes cambios en el once titular de Marcelino, con la vuelta de Dani García, que cumplió sanción por tarjetas amarillas ante el Betis, y Nico Williams, Raúl García e Iñaki Williams totalmente asentados en ese once de gala.