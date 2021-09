Sigue este domingo en Tiempo de Juego la pelea por el liderato de LaLiga en el Valencia-Real Madrid

Este domingo continúa la quinta jornada de LaLiga Santander con cuatro partidos, entre ellos el que disputarán a las 21:00 horas en Mestalla el Valencia y el Real Madrid con el liderato en juego. Antes a las 14:00 el Mallorca recibirá a un Villarreal que viene de jugar Champions. A las 16:15 duelo de equipos europeos entre Real Sociedad y Sevilla en Anoeta. A las 18:30 se va a disputar el Betis-Espanyol.

MALLORCA - VILLARREAL (14:00 horas)

El Mallorca buscará en casa olvidar el tropiezo ante el Athletic (2-0), que interrumpió una serie de tres encuentros puntuando: dos victorias y un empate. Aun así, los bermellones son octavos con siete puntos, los mismos que el FC Barcelona y que el Sevilla, que marca los puestos europeos.

Precisamente la competición continental, concretamente la Liga de Campeones, ha agravado la crisis de su rival, el Villarreal, que enlaza cuatro empates en su comienzo de campaña. El 2-2 del martes ante el Atalanta se unió a los repartos de puntos en la competición doméstica frente a Granada (0-0), Espanyol (0-0) y Atlético (2-2). Con un partido menos, los de Unai Emery ostentan la decimotercera posición, dos puntos por encima del descenso y a cuatro de Europa.

Samuel Chukwueze y Raba causarán baja en el conjunto castellonense, mientras que los locales tendrán la ausencia segura de Ángel Rodríguez y las dudas de Iñigo Ruiz de Galarreta, Franco Russo, Aleksandar Sedlar y Antonio Raillo.

REAL SOCIEDAD - SEVILLA (16:15 horas)

En el Reale Arena, los de Imanol Alguacil, que saldaron su estreno en la Europa League con un empate ante el PSV Eindhoven (2-2), ansían sumar su cuarta victoria consecutiva para mantenerse entre los equipos de la zona alta. Actualmente, son quintos con nueve puntos, solo uno menos que el líder Real Madrid, el Atlético y el Valencia.

De hecho, el cuadro donostiarra solo hincó la rodilla en su estreno ante el Barça (4-2), y desde entonces superó con solvencia a Rayo Vallecano (1-0), Levante (1-0) y Cádiz (0-2) sin encajar un solo gol en contra, con Mikel Oyarzabal como autor de cuatro tantos.

El delantero estará disponible, pero el preparador 'txuri urdin' se encontrará con muchos problemas para hacer el once; Carlos Fernández, Guridi, Diego Rico y Monreal continúan lesionados, a los que se suman las dudas de Zaldua, Barrenetxea, Le Normand y David Silva, que se cayó del equipo por molestias en el calentamiento previo al duelo ante los holandeses.

El conjunto nervionense, mientras, acude a la cita tras salvar un punto en 'Champions' ante el Salzburgo (1-1), en un duelo en el que se enfrentó a tres penaltis en contra en los primeros 35 minutos y que afrontó con uno menos por la expulsión de En-Nesyri al comienzo de la segunda parte.

Ahora, con un partido menos por el aplazamiento de su duelo ante el Barça, el cuadro de Julen Lopetegui (7) busca recuperar la senda del triunfo que interrumpió en Elche (1-1) después de ganar a Rayo Vallecano (3-0) y Getafe (0-1) en las primeras jornadas.

BETIS - ESPANYOL (18:30 horas)

Por su parte, el Real Betis, noveno con cinco unidades, espera aprovechar el arreón anímico que supuso su triunfo en el debut continental ante el Celtic (4-3), con doblete de Juanmi, para subir posiciones en la clasificación liguera.

Justo después del parón, estrenó su casillero de victorias ante el Granada (1-2), después de un arranque en el que empató con Mallorca (1-1) y Cádiz (1-1) y cayó frente al Real Madrid (0-1). Ni Marc Bartra ni Youssouf Sabaly estarán disponibles para Manuel Pellegrini, que se mantiene pendiente de Juan Miranda, con molestias en los isquiotibiales.

Frente a ellos tendrán a un Espanyol (2) necesitado al no haber ganado todavía este curso, cosechando empates sin goles ante Osasuna y Villarreal y cediendo, las dos últimas fechas, ante Mallorca (1-0) y Atlético (1-2).

VALENCIA - REAL MADRID (21:00 horas)

El Real Madrid, tras su exitoso debut en Liga de Campeones, visita este domingo Mestalla (21.00 horas), donde afronta un duelo de altura ante el Valencia, segundo clasificado, en el que ambos aspiran a terminar la quinta jornada de LaLiga Santander en el liderato.

Un tanto de Rodrygo Goes en el minuto 89 ante el Inter de Milán permitió a los de Carlo Ancelotti arrancar con buen pie en la competición continental, y ahora esperan mantener la dinámica para tratar de sumar su tercer triunfo consecutivo en LaLiga.

De hecho, son líderes, con los mismos 10 puntos que el Atlético de Madrid y su rival de este domingo, gracias a la diferencia de goles, con 13 tantos anotados -que le convierten en el equipo más goleador de la categoría- y seis encajados en los cuatro primeros compromisos.

Tras empezar fuerte en Mendizorrotza (1-4), tropezaron ante el Levante (3-3) -donde aun así salvaron un punto con un gol de Vinícius en el 85- y volvieron a la senda del triunfo ante el Real Betis (0-1) y el RC Celta (5-2), el primer duelo en el Santiago Bernabéu en año y medio y que dejó expuestas algunas carencias defensivas del conjunto blanco.

Precisamente corregir eso será uno de sus objetivos ante el equipo 'che', que ya consiguió doblegarle el curso pasado en un encuentro en el que Carlos Soler se lució con un 'hat-trick'. De hecho, el cuadro madridista ha sido incapaz de ganar en sus tres últimas visitas ligueras al feudo valencianista, con dos derrotas y un empates.

El técnico italiano, que deberá lidiar con las ausencias de los lesionados Kroos, Bale, Marcelo, Ceballos y Mendy, podría apostar por las rotaciones por primera vez esta temporada. El belga Eden Hazard y el lateral Miguel Gutiérrez, que no jugaron en el Giuseppe Meazza, podrían salir de inicio, igual que el autor del tanto de la victoria, Rodrygo.





Por su parte, el Valencia ha protagonizado un inicio idéntico al de los de Ancelotti, el único equipo que ha marcado más goles que ellos (9). Ahora, ante su público y con la estadística de las últimas temporadas de su parte, aspira a arrebatarle la primera plaza.

El conjunto de José Bordalás (10) arrancó el campeonato ganando al exequipo del míster valencianista, el Getafe (1-0), y a pesar de que se dejó puntos ante el Granada (1-1) remontó el vuelo ante el Deportivo Alavés (3-0) y Osasuna (1-4).

"No tenemos miedo a nadie, nunca he tenido miedo a nada ni a nadie", advirtió el preparador alicantino, que no sabe lo que es ganar al Real Madrid. "El equipo está con confianza. Debemos tener los pies en el suelo, esto recién ha comenzado. Estamos contentos por el inicio, pero esto es una carrera de fondo", apuntó.

Los lesionados Denis Cheryshev y Cristiano Piccini se perderán una cita en la que previsiblemente el uruguayo Maxi Gómez y el portugués Gonçalo Guedes serán los encargados de poner en apuros al guardameta belga Thibaut Courtois.

