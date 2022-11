Sigue en directo la charla de Piqué con Ibai Llanos tras su retirada

"Los niños al de dos minutos pone TikTok. La gente consume más el mercado de fichajes, que el propio producto en sí. La gente no se da cuenta. A la gente le gusta más el postpartido que si están media hora con la pelota, 60% de posesión o así. La gente no se da cuenta"

La prensa en ese momento: "El problema es cómo te tomas a la prensa como jugador. Yo siempre la he tomado como show. Que me critiquen, pues lo paso bien. Hay gente que le afecta, lo entiendo. Necesitan ponerme en la portada para vender periódicos. Me divierte verme ahí. Esto es un show, desde el minuto que entras en el parking hasta que sales, eres un actor. Tienes que rendir en el campo porque sino no hay show. A la gente le gusta más lo que pasa fuera del campo que dentro. Los niños no ven los 90 minutos"

Sobre los clásicos de 2012: "Cada cosa se saca de contexto, algo de 2012 hoy puede enterrarte. Lo de Arbeloa, yo le dije que era conocido, pero no le llamé cono. Era solo la realidad. En los clásicos de 2011 se superó la línea, cuando Mou le metió el dedo en el ojo a Tito. Ahí hubo jugadores del Madrid que se daban cuenta de lo que pasaba. No había cambiado nada, éramos los mismos. Ellos tenían a un entrenador nuevo con un discurso que lo entiendo, hay que destruirnos. Era casi sectario en el sentido, o vas conmigo o vas contra mí. Poco a poco hubo gente que no estaban de acuerdo con el discurso. Ahí viene lo de Iker, etcétera. El sentido común siempre estuvo ahí pero algunos estábamos en Madrid, otros en Barcelona, y hasta que no nos juntamos no lo solucionamos. Fue en la Eurocopa de 2012 cuando lo hablamos"

"Siempre me he sentido muy querido en Can Barça, probablemente por cómo soy que es muy cercano para ellos. Hay que acercarse más al aficionado, los jugadores quieren protección. Hay que cambiar eso porque existe un problema"

Sobre la selección en 2010: "En 2010, saliamos al campo con el Barça y con la selección y sabías que no te podía ganar nadie. Si perdíamos era porque teníamos muy mala suerte. Era la época de oro de LaLiga, como en los 90 la Serie A o ahora la Premier"

"No se me hace raro porque no he tenido tiempo, y me tocaría estar de vacaciones igualmente. Lo notaré en enero. Hoy he hecho mi último entrenamiento. No quiero parar, hay que aprovechar cada día de tu vida. Mañana igual no te levantas"

Sobre la convocatoria de Luis Enrique:"No he hablado con Luis Enrique, depende de la federación, algunos quieren confidencial. Si me llaman, no sé qué haré. Ni se cuando sale. Yo en esto, cualquier opinion que diga va a estar mal y van a sacar el titular. Todo el mundo quiere dar su opinión y tratar de influenciar, y sé que con Luis Enrique no vas a influenciarle. Creo que no es nuestro rol decir quién va. Me encantó el detalle de Sergio conmigo, ese tuit. Le quiero escribir pero no he tenido tiempo, a Churu (Sergio Ramos). El mote no sé de donde viene"

Sobre su despedida en el Camp Nou:"El sábado fue espectacular, no le daba la importancia que realmente tiene, se agradece. Te das cuenta lo que la gente te aprecia. Siempre he dicho que quería irme de un día para otro y desaparecer. No me gustan las despedidas. Estaré ligado al club toda mi vida. Sucedió de esta manera, me fui muy feliz. Y encima, la remontada en Pamplona. Este año estamos ahí ahí con la Liga"

"Yo ya me he retirado, da igual lo que pase. Pero que te expulsen porque sí, porque encima se ve en las cámaras. Todo el rato se ve que no digo nada para que me expulse. Me quiere evitar, les falta empatía, no te responden. En Inglaterra puedes hablar con los árbitros. Yo fui bien, diciendo que eso no es córner. Indiferencia, no tengo intención de faltarte al respeto, solo quiero decirle que siempre es el mismo. Y me expulsa por eso. Me señala, y expulsado. Y luego llega al vestuario y pasa eso. No me expulsa por cagarme en nadie, pasa cuando ya estoy expulsado"

"Lo añade después porque me quieren meter seis partidos, por si ficho por otro club, que no pueda jugar. Imagínate que voy al Atlético... (risas). El que llega a la redacción y dice eso, no tiene ni idea. No voy a vestir nunca la camiseta de otro equipo, no tenía sentido"

Sigue hablando de la expulsión: "Me expulsó por eso, y luego ves las estadísticas y aquí te expulsan por nada. No puedes decir NADA. Ya expulsado, entro al vestuario, entro con más compañeros que venían de jugar, y hay uno que dice eso en el vestuario. Lo dice dentro, y el árbitro lo escucha desde su vestuario y pone sus palabras en mi boca. A mí me expulsa por decir, siempre eres el mismo"

Sobre la expulsión en Pamplona: "No dije eso. El árbitro nos perjudicó, y mucho, una serie de cosas que son dudosas. En el córner no pasa la pelota cerca de nadie. A pesar de todo esto, voy a hablar con el árbitro, Gil Manzano, a comentarle varias jugadas. Se puede ver en el vídeo del Plus que simplemente le digo que siempre nos perjudica. Me señala que estoy expulsado. Me expulsa así, sin más. Yo no dije nada y él me expulsa"



PIQUÉ:"Cayeron lesiones y ahí dije que no podía dejar al equipo tirado. Pensé en el parón como fecha límite porque sabía que se iban a recuperar tras el Mundial"

PIQUÉ:"Xavi me transmitió que eeste año lo voy a tener difícil. Venía de una temporada muy buena. Las sensaciones esta tremporada no fueron las mejores, y vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasase todo esto, yo me hubiese ido antes. Ante Valladolid y Elche, luego teníamos que entrenar, me sentía desubicado. No estaba como siempre. Estuvo a punto de ir al vestuario a decir, se acabó. Yo voy mucho de sensaciones, no acabab de sentir que era mi sitio"

PIQUÉ: "En algún momento me apetecerá ser presidente del Barça, pero ahora mismo tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Tener la libertad de no estar cada día entrenando, ni los fines de semana ocupados, me dará la oportunidad de hacer otras cosas. Sí que en un futuro me gustaría"



PIQUÉ: "Mañana se va a venir algo gordo, es algo relacionado con un deporte que conocemos todos y con streamers y va a durar durante semanas. Lo anunciaremos mañana a las ocho"

