Sergio Ramos: "Pregunté al árbitro si tenía algo personal conmigo, creo que hay decisiones predeterminadas"

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos se marcó "jodido" del Ciudad de Valencia, tras perder 1-0 ante el Levante.

Primer motivo del enfado de Ramos: el resultado que aparta al Real Madrid del liderato: "Noche jodida, pero llega el momento más decisivo de la temporada. Llegamos líder y nos vamos segundos. Cualquier error te puede costar el título. Muchas cosas alrededor del partido que no vamos a valorar".

Segundo motivo: el arbitraje de Hernández Hernández: "Los árbitros son personas que se pueden equivocar, pero a veces te hace dudar, te da mucho que pensar porque el criterio es distinto en un penalti, en otro... Las manos se pueden interpretar de una manera o de otra, pero es él quien toma las decisiones. Yo me voy muy jodido a nivel personal por la relación. Yo creo que antes, los árbitros eran antes más respetuosos, más educados y se podía conversar, y en este caso, no. No digo que le haya faltado, pero parece que no se le podía hablar. Los capitanes están para dirigirse al árbitro... La arrogancia es algo que se tiene o no se tiene. En mi caso, me agarro a la realidad, que es que una tarjeta en el minuto 10, después de haber sufrido un pisotón y un codazo, que él interpreta que no es falta; y la mía, que él interpreta que es amarilla, yo pienso que hay decisiones que son premeditadas y en esta situación le pregunté si tenía algún problema personal. Tenía curiosidad, y si había algo personal, que me lo diga y lo arreglamos, porque lo desconozco" dijo el central, que apuntó que "agarrarnos al VAR es muy ventajista. El Real Madrid ha hecho un gran partido y nos faltó gol. En la primera parte tuvimos muchas ocasiones. En este tipo de Liga, no puede faltar el gol", sentenció.