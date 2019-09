Sergio Ramos: "Hablar de entrenadores es faltar al respeto al nuestro; estamos con Zidane"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, habló tras la victoria de los blancos en Sevilla por 0-1 gracias a un gol de Benzema, que coloca a los hombres de Zidane como colíderes, empatados con el Athletic de Bilbao en lo alto de la tabla. Ramos elogió la gran capacidad defensiva del Madrid, algo muy importante después de la derrota 3-0 ante el PSG en Champions: "El Madrid se ha defendido de la mejor manera posible. Era muy pronto para dudar de este equipo. No hay ningún jugador imprescindible. Siempre quiero que mi equipo gane, aunque no juegue. El otro día generamos muchos espacios entre líneas y hoy el equipo ha estado mucho más junto y hemos sabido sufrir. Hoy hemos corregido los defectos del otro día". Sobre las críticas de Zidane, que afirmó tras el partido de Paris que al equipo la había faltado intensidad, Ramos quiso defender a sus compañeros: "La intensidad se mide en pequeños detalles, como las disputas. No creo que nadie salte al campo sin intensidad".

Sergio Ramos también habló sobre los rumores sobre una posible vuelta de Mourinho al banquillo: "Todo lo que rodea al Madrid genera especualaciones. Hablar de entrenadores es faltar al respeto al nuestro. Hemos demostrado que estamos con Zidane, a pesar de los resultados anteriores. Dudar del Madrid a estas alturas sería una locura, hay que confiar en el entrenador".

Por último, el capitán quiso dejar de lado los comentarios sobre una posible crisis del Real Madrid después de un mal comienzo de temporada en Lig ay en Champiosn League: "Chispea un día y es una crisis terrible. Esto es muy largo".