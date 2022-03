Sergio González: "El árbitro no ha estado ecuánime; fuimos mejores"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, lamentó no haber podido puntuar en su visita al Atlético de Madrid y criticó la actuación del arbitro González Fuertes, del que consideró que "no ha estado ecuánime".

"Siento que no ha estado ecuánime en las situaciones, entiendo que el Atlético causa más respeto que el rival", incidió Sergio. "La acción sobre Alcaraz es muy fea y la corrige, no tengo problema, pero la segunda acción de Reinildo es amarilla seguro y estaría expulsado. Yo sí que creo que no ha estado ecuánime en sus decisiones", reiteró.

"¿Un buen partido? Sí, pero no nos ha valido para puntuar. Está claro que los chicos han hecho un partido tremendo a todos los niveles, defensivamente, ofensivamente, sin balón y con balón. Hemos igualado a un equipo tan potente como es el Atlético de Madrid", valoró.

"Pero hemos tenido un despiste al inicio en los primeros diez minutos y luego lo hemos solucionado. Sin embargo, cuando estábamos más cómodos, en una acción aislada han tenido muchísima eficacia. Solo un equipo como el Atlético de Madrid podría ganarnos el partido que hemos hecho hoy. Esa eficacia que tiene es impensable. No puedo argumentar por qué hemos perdido este partido. Solo queda trabajar y ya está. Ha sido un partido de altísimo nivel por nuestra parte", añadió.





Además, el técnico del Cádiz afirmó que fue "un partido muy competido y lo suficientemente bueno para focalizarnos solo en eso". "Ha habido acciones punibles de roja para ellos, a un jugador suyo se le ha perdonado tres veces la roja, pero de lo Giménez es un pique sin importancia. Tenemos que aceptar esto: hacer un gran partido y no llevarnos los puntos", espetó.