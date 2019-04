Según Gil Manzano, Diego Costa le dijo: "Me cago en tu p... madre"

Gil Manzano recoge en el acta del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid que fue lo que Diego Costa le dijo en el minuto 28 y que acabó provocando la expulsión del delantero rojiblanco.

Según escribe el árbitro extremeño Diego Costa "fue expulsado por dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos: Me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre". Además, añade que "aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 (Giménez) y 2 (Godín), respectivamente".

Costa se expone a una durísima sanción por parte del Comité de Competición que podría incluso hacer que no jugará en lo que resta de campeonato de Liga del que quedan siete encuentros. Según informa Isaac Fouto podrían caerle hasta ocho encuentros separados en dos sanciones distintas: cuatro partidos por el insulto y otros cuatro por agarrar a Gil Manzano.

El jugador se quejó ostensiblemente tras una posible falta del Barcelona en la medular y el colegiado paró el partido para expulsarle. Tras la roja, el central del Barcelona Gerard Piqué intentó calmar Costa y lo acompañó fuera del terreno de juego. Simeone movió el banquillo y dio entrada a Correa por el lateral derecho Arias