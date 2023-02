Savic, en DAZN: "Lo de no jugar en igualdad... no sé por qué, pero siempre pasa"

El derbi madrileño en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó mucha polémica, sobre todo, por una jugada: la expulsión de Ángel Correa por un codazo a Rüdiger, que los jugadores colchoneros reclamaron que no era para ser roja directa. Esto provocó que el conjunto rojiblanco estuviese jugando gran parte de la segunda parte con un hombre menos.

Sobre ello, uno de los jugadores que ha salido al paso ha sido Savic, que en declaraciones a DAZN mostró su enfado por la expulsión de su compañero. "Nos quedamos enfadados porque no pudimos ganar al final, venimos aquí a buscar la victoria. Hoy no ha podido ser, lo de jugar en igualdad otra vez. No sé por qué, pero siempre pasa", señaló el montenegrino.

"Hay que pelear, hay que luchar y al final nos quedamos con el punto. Un poco enfadados, porque venimos a buscar la victoria y estuvimos muy cerca de ganar", añadió el central del equipo madrileño.

También hizo referencia a una jugada de otro partido en la que el VAR no hizo justicia, en su opinión: "No sé qué puedo decir, porque la última jornada, la mía es la misma jugada que la del Sevilla. La mía fue roja y lo de Sevilla no fue ni falta. Espero que el VAR pueda ayudar, pero aquí estamos. Queremos el fútbol más justo posible y espero que algún día sea así".

Un partido que nunca deja a nadie indiferente, por la gran tensión que se vive entre ambos equipos.