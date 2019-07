Santi Mina: "No me fui de la forma más ética del Celta, trabajaré para cambiar los pitos por aplausos"

El delantero Santi Mina, quinto fichaje del Celta de Vigo 2019-20, reconoció este miércoles que su marcha al Valencia en el 2015 no fue la mejor, por eso entiende que los aficionados del equipo gallego se hayan molestado: "Un chico que llevaba nueve o diez años en el club que se fuese de esas formas no fue lo más ético ni la mejor forma de haberlo hecho. Yo lo asumo. Vuelvo a ser jugador del Celta y tendré que demostrar dentro del campo para cambiar esos pitos por aplausos", comentó el ex valencianista en una entrevista a los medios oficiales del club.

Para el delantero vigués supone "un orgullo" regresar a Balaídos, y no esconde que el "cariño" que encontró en sus ex compañeros fue clave para que aceptara entrar en la operación que acabó con el uruguayo Maxi Gómez en Mestalla: "El cariño con el que me trata la gente y los excompañeros hizo mucho a la hora de tomar esta decisión. Un jugador lo que quiere es sentirse arropado. Lo he notado durante todos los años que no he estado en Vigo. Para mí volver a vestir la camiseta del Celta es un orgullo y un placer", insistió.

Para el ex jugador del Valencia, una de las claves para firmar por el club vigués ha sido la gran cantidad de amigos que guarda de su etapa anterior en el Celta y que todavía militan en el club de Balaídos: "Mi mejor amigo de toda la vida, Rubén, está aquí. Cuando venía en un parón de Liga siempre estaba con él e incluso cenábamos con Costas, Hugo... También con Iago e Iván Villar. Y ahora está Denis Suárez, con el que también mantengo una buena relación", añadió.

A Santi Mina le gusta el proyecto que está formando el Celta, pero avisa que "por mucho que nos llamemos tal o cual hay que esforzarse todos los domingos al máximo. Con la calidad que tenemos, si lo damos todo los resultados acabarán llegando".