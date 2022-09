Sánchez Martínez, dirigirá el Real Madrid-Betis; Mateu Lahoz, en el Sevilla-Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las designaciones arbitrales para la cuarta jornada de LaLiga Santander. Sánchez Martínez dirigirá el Real Madrid-Betis del próximo sábado a las 16.15 horas. Mientras que el colegiado murciano estará sobre el césped del Santiago Bernabéu, en el VAR estará Estrada Fernández. En el caso del Sevilla-Barcelona que cierra la jornada del sábado a las 21.00 horas, Mateu Lahoz será el árbitro designado para el partido del Sánchez Pizjuán. Al valenciano le acompañará González González en el VAR.







Celta-Cádiz



Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (C. Las Palmas)



VAR: Ricardo De Burgos Bengoechea (C. Vasco)

Mallorca-Girona



Árbitro: Isidro Díaz De Mera Escuderos (C. Castilla-La Mancha)



VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Real Madrid-Betis



Árbitro: José María Sánchez Martínez (C. Murciano)



VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)



Real Sociedad-Atlético de Madrid



Árbitro: César Soto Grado (C. La Rioja)



VAR: Santiago Jaime Latre (C. Aragón)

Sevilla-Barcelona



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)



VAR: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Osasuna-Rayo Vallecano



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego)



VAR: Santiago Jaime Latre (C. Aragón)

Athletic Club-Espanyol



Árbitro: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)



VAR: José Luis González González (C. Castilla y León)

Villarreal-Elche



Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)



VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)

Valencia-Getafe



Árbitro: José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)



VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Valladolid-Almería



Árbitro: Pablo González Fuertes (C. Asturiano)



VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)