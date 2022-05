Sánchez Flores, sobre el pasillo al Betis: "Es buena oportunidad de demostrar que el deporte es fraternidad"

Getafe y Real Betis tomaron la palabra este lunes con respecto al acto de 'hacer pasillo al campeón', en plena polémica por la actitud del Atlético de Madrid, reticente a hacerle pasillo al Real Madrid, nuevo campeón de Liga, en el partido del próximo fin de semana en el Wanda Metropolitano.

Y es que el Getafe sí hizo pasillo al equipo verdiblanco para reconocerle como nuevo ganador de la Copa del Rey. Su entrenador Quique Sánchez Flores lo explicó con sencillez en la posterior rueda de prensa.

"Los actos son sentimientos, y lo que uno sienta es lo que debe hacer. Colectivamente, es una muy buena oportunidad este tipo de situaciones para demostrarle al mundo que el deporte sigue siendo un lugar de fraternidad, no un lugar donde haya confrontación. Es un momento bueno para demostrar que somos muy competitivos, tenemos mucho nervio pero cuando hay que reconocer la valía de un equipo campeón se reconoce", argumentó Sánchez Flores.

Pellegrini: "Todo lo que sea el fair-play favorece"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, por su parte, se limitó a reconocer que "todo lo que sea 'fair play' en el fútbol y tener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo favorece a la actividad. Me alegro mucho de que el Getafe nos lo hiciera".



En cualquier caso, no se atrevió a valorar la negativa del Atlético de Madrid de cara al próximo derbi: "Tengo bastante para solucionar los problemas del Betis como para hablar de si deben hacer o no pasillo. Cada equipo tiene su forma de pensar", señaló.