Samper: "Iniesta ha sido clave para irme a Japón; me llamó varias veces"

El centrocampista Sergi Samper, que acaba de rescindir su contrato con el Barcelona para fichar por el Vissel Kobe, explicó este martes que fue el exazulgrana Andrés Iniesta quien le convenció para que se uniera a él en el conjunto japonés.

"Andrés ha sido realmente clave. Me llamó varias veces para explicarme el proyecto, me dijo que era un buen sitio para mí, para crecer, que vendría a una Liga muy técnica y que iba a disfrutar. Estaba ilusionado con que fuera para allá", explicó Samper en la rueda de prensa de su despedida.

El mediocentro catalán, de 24 años, acababa contrato con el Barça al final de esta temporada y su deseo inicial era terminarla de azulgrana "y levantar el mayor número de títulos posibles", apuntó. Pero todo cambió en apenas una semana.

Del interés del Vissel primero le habló su compañero Gerard Piqué, que es socio de Hiroshi Mikitani, el director general de Rakuten, la multinacional de comercio electrónico propietaria del club.

Luego, la plana mayor del Vissel Kobe fue a visitarle a Barcelona. "Cuando te sientas con el amo del club y el fundador de Rakuten y te explican un proyecto sólido y ambicioso, que tienen ganas de convertirse en un de los mejores equipos de Asia y que quieren que tú seas una pieza clave para conseguirlo, te ilusionas", analizó Samper.

El ya exazulgrana desveló que, "todo ha sido muy precipitado", pues desde que se le planteó la posibilidad de cambiar de aires hasta que aceptó, "pasaron cinco o seis días", aunque también defendió que su decisión ha sido "meditada".

El mediocentro barcelonés empezó su comparecencia leyendo una carta para despedirse de la entidad azulgrana, en la que ha estado los últimos dieciocho años.

"Se acaba una etapa deportiva en el club de mi vida. He pasado por momentos difíciles, superando etapas y jugando al lado de mis ídolos. He defendido esta camiseta con orgullo y he disfrutado y he sufrido en el mejor club del mundo", afirmó.

Lastrado por las lesiones, Samper no duda de que, si la salud le hubiera respetado, podría haber cumplido su sueño de triunfar en el Barcelona: "Al final es hablar por hablar, pero estoy convencido de que las cosas me hubieran ido mucho mejor".

"Obviamente no ha sido una decisión fácil marcharse a Japón con 24 años, pero allí me dan la posibilidad de jugar y volver a disfrutar del fútbol", apuntó.

Del Barcelona se marcha con gratitud por todo lo que le han enseñado desde que entró con seis años. "Le debo todo a este club y me voy con la satisfacción de que ésta es mi casa y siempre será mi casa", sentenció.