Salvador Illa: "Lo razonable sería jugar sin público"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, estuvo este lunes en el programa 'Al Rojo Vivo' de LaSexta y después de analizar la actualidad sanitaria del país, también habló sobre la posibilidad de la presencia de público en los estadios.

De momento no está permitida la entrada de público, por lo menos hasta que todas las Comunidades Autónomas estén en Fase 3. Por tanto, habría posibilidad que en los últimos partidos sí que hubiera parte del aforo. Sobre este tema, el ministro Illa asegura que "lo razonable sería acabar sin público". Recuerda que es decisión del Consejo Superior de Deportes junto con las Comunidades Autónomas y a LaLiga, pero aboga por ser "prudentes".

La misma postura es la que defiende el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Uribes. Uribes vuelve a recalcar la importancia de la prudencia para que las dos ligas de fútbol profesionales, LaLiga Santander y SmartBank, sigan disputándose "sin público", después de reanudarse a puerta cerrada tras tres meses de parón provocado por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19.

"¿Público? No lo sé. A veces se dice que el Gobierno ha rectificado, pero no ha rectificado sino que ha reconsiderado en función del cambio de las circunstancias. Hemos vivido una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años. No me aventuro en soluciones de futuro", indicó en un encuentro digital de Nueva Economía Fórum.