Salvador Illa, en El Partidazo de COPE: "Estoy preocupado por lo que pueda ocurrir en Madrid este jueves"

El Ministro de Sanidad está "preocupado" por lo que pueda pasar con el comportamiento de algunos aficionados con la celebración del título de LaLiga Santander esta semana.

Salvador Illa, en la entrevista concedida este miércoles a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, no ocultó su inquietud por lo que pueda pasar: "Sí, estoy preocupado. Es normal que los aficionados de quien gane la Liga lo quieran celebrar, pero estamos en una situación epidemiológica con un virus que hemos controlado con mucho esfuerzo, pero que aún circula entre nosotros. Prudencia, hay que actuar sin miedo pero con respeto. Hemos visto algunas celebraciones que no son adecuadas a la situación de nuestro país. El objetivo es que no se produzcan concentraciones en la vía pública", explicó.

Illa destacó "el comportamiento general ha sido ejemplar", pero quería insistir en el mensaje de "prudencia y pedirles a los aficionados que expresen su alegría por redes sociales o colgando banderas en sus balcones", sugirió.

Recordó los cien días de confinamiento que hemos tenido que vivir en toda España para controlar la pandemia y recalcó el peligro de las "concentraciones de mucha gente, que ayudan a transmitir el virus a unos niveles que llevarían a aumentar las medidas".

"La vuelta de las competiciones deportivas ha sido ejemplar"

Por otra parte, el Ministro de Sanidad agradeció el esfuerzo que instituciones y deportistas han hecho por la reanudación de algunas competiciones profesionales, como LaLiga o la ACB: "Se ha hecho un trabajo muy serio que ha dado sus frutos, y quiero ponerlo como ejemplo: adaptando el deporte a una situación muy determinada".

En cuanto a la celebración del Barça - Nápoles a puerta cerrada el próximo 8 de agosto, cree que "no peligra", pese a la delicada situación que atraviesa Cataluña con los rebrotes.

Y en cuanto a la posibilidad de la vuelta de los espectadores a los estadios la próxima temporada, dijo que "hoy, no veo que vuelva el público, pero vamos a espera cómo evolucionan los acontecimientos".

Por último, recordó que "la mascarilla es obligatoria en toda España por Real Decreto" y un mensaje para quienes se confían con la actual situación: "A veces parece que hayamos confundido el fin del Estado de Alarma con el fin de la epidemia. Esto no acabará hasta que la ciencia no consiga una vacuna o un tratamiento, y esto tardará meses en el mejor de los casos".