Zidane: "¿Mbappé o Haaland? Son dos jugadores del presente y del futuro, no voy a contestar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Real Valladolid.

¿Muchos aficionados piensan en el Atalanta…qué importancia tiene para usted el partido ante el Valladolid?

Si nosotros pensamos ya en el miércoles, nos equivocamos y no creo que los jugadores piensen ya el miércoles. Mañana tenemos partido de Liga y nos vamos a concentrar. Hicimos una buena semana y lo tenemos que mostrar en el campo.

¿Benzema?

No va a estar mañana con nosotros. Tiene unas molestias y como surgió ayer, para mañana no va a estar y ya veremos si está para la semana que viene. A partir del domingo-lunes veremos cómo evoluciona.

¿Mbappé, en el Camp Nou?

Yo miro todos los partidos y disfruto cuando veo cosas buenas, como todos los aficionados.

¿Que se hablen de futuros fichajes…Alaba, Haaland, Mbappé, molesta?

Son discusiones que siempre cada uno lo que quiera. Queremos arreglar el asunto de nuestros jugadores cuanto antes. Siempre se habla de jugadores que pueden venir, es el Real Madrid. Nunca va a parar eso. Solo estamos concentrados en los partidos que tenemos que ya es bastante.

¿Viene rivalidad Haaland-Mbappé?

Lo veremos. Son jugadores muy buenos como son Messi, Cristiano, Neymar….ellos son más jóvenes. Son de presente y de futuro.

¿Fichar jugadores?

Siempre se hacen juntos las cosas…la gente del club, el entrenador…hay mucha información y muchas cosas de los jugadores que se va a ir que se va a ir y no va a cambiar. Nuestro trabajo es concentrarnos en nuestro trabajo, y he tenido cinco o seis preguntas sobre este asunto, y ninguna sobre el partido de mañana

¿Hay otras ligas más fuertes?

Yo creo que el fútbol hoy en día es muy difícil. No vas a ganar partidos fáciles, pero eso también es lo bonito del fútbol. LaLiga española es fuerte y ahora es un momento puntual.

¿Sostenible competir con el equipo como está?

Es lo que hay. Queremos evitar que haya más lesiones y la gente aquí intenta eso y después hay varios factores y últimamente no nos acompañan nuestros jugadores al mejor nivel. Paciencia y lo que tenemos que dar el máximo y pensar que vamos a recuperar a nuestros jugadores y espero que en breve tengamos a nuestros jugadores, pero es verdad que últimamente es complicada la situación.

¿Mbappé o Haaland?

Lo que me gusta es ver el fútbol y el buen fútbol. Son dos jugadores del presente y del futuro. No te voy a contestar. Cada uno piensa sus cosas. Lo importante es que los aficionados vean cosas buenas y de futbolistas jóvenes.

¿Partido de mañana? ¿Pesa algo que Mbappé dijera que fuera su ídolo?

Mañana es un partido fundamental. Hicimos una buena semana. Sabemos las dificultades del partidl. El Valladolid necesita puntos, está en su casa y lo dará todo. Queremos hacer un buen partido desde el minuto 1. Sobre Mbappé…hemos contestado eso muchas veces…

¿Esperanzas el partido del Atlético?

Hay 45 puntos en juego y vamos a seguir con lo nuestro sin pensar en el otro equipo y lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo nuestro.

¿Más cerca LaLiga, estímulo?

El estímulo tiene que ser el día a día y es lo que tenemos que transmitir y disfrutar cada día. Cada año hay competiciones…ahora nos faltan Liga y Champions y vamos a seguir a muerte hasta el final.

¿Jugada de 2004 en Valladolid?

Al final no fue gol, por eso no fue una jugada buena, fue una jugada bonita, pero había que marcar el gol. Nadie se acuerda de esa jugada porque no acabó en gol.

¿Benzema, insustituible?

Todos los que se lesionan es palo fuerte. Sabemos lo que es Benzema para nosotros. Está lesionado y no va a estar mañana. Tenemos que pensar en los que van a estar e intentar recuperar a todos los jugadores.

¿Mandó whatsapp a Florentino con Mbappé?

No mandé mensaje y el aficionado tiene derecho a opinar.

¿Mbappé verle en el Madrid?

Lo que hizo el otro día fue maravilloso, todo el mundo habla de ella. Está muy bien para el fútbol. Vi el partido como un aficionado y lo pasé bien viendo sus movimientos. Lo voy a decir en francés. Lo que tenemos que hacer mañana es importante, pero el resto lo miramos con atención