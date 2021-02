Zidane: "¿Cumplir mi contrato? Ya veremos"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó en el aire su continuidad la próxima temporada en el banquillo pero dejó claro que no abandonará este curso, admitiendo que siente "respaldado por todos" en el club pero que únicamente piensa "en el día a día".

"¿Por qué voy a abandonar? Es impresionante, estoy haciendo lo que me gusta", respondió Zidane cuando fue preguntado si repetirá lo vivido tras la conquista de la última Liga de Campeones cuando renunció a su cargo.

"Hay momentos complicados en los que estás un poco tocado, es así la vida de un ser humano, pero nosotros vamos a pelear, podemos hacer cosas buenas con la plantilla que tenemos. El Real Madrid es un gran club que siempre tiene que competir. Siempre habrá cambios aquí", añadió.

Cada vez que fue preguntado Zidane si podía confirmar que la próxima temporada estará al mando del Real Madrid, respondió con una sonrisa sin afirmar que es su deseo. "Vivo el día a día, el ahora, el partido de mañana es lo que me interesa. Del resto, como no se lo que va a pasar, no veo más allá del próximo partido que es donde tenemos la mente".

El técnico francés reconoció que en los malos resultados no ha sentido falta de apoyo dentro del club. "Estamos en el mismo barco aquí, me siento respaldado por todos. Al final en el fútbol sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a hacer las cosas bien como hace poco tiempo. En una temporada hay dificultades, tienes que aceptar cuando las cosas son difíciles y ponerse, es lo que queremos hacer, cambiar la situación. Tenemos un equipazo con jugadores importantes que son muy buenos y han ganado muchísimo aquí. Eso no debe impedir seguir trabajando fuerte".

Preguntado por la operación de Ramos, Zidane apunta lo siguiente: Sergio estaba al límite. Se trata de eso. Si había un riesgo, era complicado. Ha salido muy bien, todo perfecto y es lo más importante. Queremos recuperar a Sergio lo antes posible y a todos los jugadores. Ha sido una decisión importante. Ahora se tiene que recuperar y él esta bien de ánimo para volver” y añade “esto se gestiona en un club. Es gente muy competente con la que habla Sergio. La decisión es importante, porque al final él quiere jugar siempre, pero entre un partido y otro se ha dañado más su menisco y ahí la decisión es difícil. Ha sido esta, ha salido bien y eso es lo más importante. El va a hacer lo máximo para volver con el equipo" y para zanjar este tema, el técnico francés señala: "Nunca ha habido dudas del compromiso de Ramos"

Por otra parte, el técnico francés confirmó las ausencias de Álvaro Odriozola y Eder Militao para el duelo de este martes, mientras que confirmó que Isco Alarcón "ha entrenado con normalidad". "'Mili' y 'Odri' están de baja. Veremos los demás, pero Lucas -Vázquez- y 'Carva' no van a estar mañana", subrayó.

"Es una situación complicada, tenemos muchas bajas. No hay excusas, son dificultades que llegan. Hay mucho partidos y necesitamos a todos, recuperar cuanto antes a los jugadores. Queremos seguir recuperando nuestra fuerza y energía. Mañana es un partido para reivindicarse otra vez y hacer un gran partido de fútbol", prosiguió.

Así, coincidió con el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, en que el "el calendario es una locura", pero se mostró resignado. "Es lo que hay, mañana vamos a tener que jugar, luego el fin de semana. Tenemos que estar preparados, recuperarnos. Es un temporada muy difícil y diferente y nos tenemos que adaptar a lo que es el fútbol hoy, diferente", expuso.

Zidane tendrá que recurrir ahora a varios jugadores del filial para completar la convocatoria para el encuentro aplazado de la primera jornada de LaLiga Santander de este martes. "La motivación no es un problema, los jugadores están muy contentos de entrenar con el primer equipo y están preparados", desveló.

También alertó del peligro del Getafe. "Es un equipo que compite muy bien, pero nosotros también. Es un partido de Primera, siempre son partidos muy complicados. Los de mi equipo estuvimos hablando antes de la Segunda, que tiene un nivel muy alto, en España se juega muy bien. Mañana vamos a tener que hacer un gran partido para conseguir los tres puntos", recordó.