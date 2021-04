Zidane: "Yo estaba en la calle…los jugadores no valían nada…"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha atendido este martes a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles a las 21:00h frente al Cádiz y como no podía ser de otra manera, ha sido preguntado por la Superliga, aunque el técnico galo no ha dado su opinión sobre este asunto:

"Eso es una cuestión del presidente y yo estoy aquí para jugar mañana. Yo no estoy aquí de hablar de eso. Estoy para hablar de LaLIga, de la Champions, del partido de mañana. No te voy a dar mi opinión", apuntó Zidane.

Centrado precisamente en ese encuentro ante el Cádiz, Zidane ha confirmado que no van a estar ni Kroos ni Hazard, pero anunció la vuelta de Carvajal y Varane.

Zidane ha señalado que Hazard "no está al cien por cien todavía" añade que "está recuperando sensaciones" y que lo más importante son sus sensaciones y que cuando vuelva "lo haga al cien por cien".

Ha rechazado señalar que ganar la Champions League fuera más factible que LaLiga: "No estoy de acuerdo contigo. Hemos pasado por todo. ocho meses de competición, yo estaba en la calle…los jugadores no valían nada…lo importante es que hay vida" y aseguró que no van a "bajar los brazos": "Lo importante es la fuerza y el trabajo en todo lo que queremos. Vamos a superar el límite, puedes hacer más cada día"

En cuanto al posible fichaje de Kylian Mbappé, Zidane no se ha querido mojar: "Lo importante es la fuerza y el trabajo en todo lo que queremos. Vamos a superar el límite, puedes hacer más cada día".

����️ ���� �������������� | ¡La rueda de prensa de Zidane, previa al #CádizRealMadrid! https://t.co/Ahs7BTXYTB — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 20, 2021