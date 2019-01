Solari: "Isco nos ha dado muchas alegrías y nos la tiene que seguir dando"

¿Está convencido de que tiene las piezas suficientes para ganar?: "Cada partido es una oportunidad para demostrar que uno está preparado. Afrontamos con máxima ilusión la Liga, la Copa y la Champions".

¿Puede salir alguien?: "No tengo novedades".

¿Va a recuperar a Isco?: "Todos tienen que estar metidos y comprometidos, como lo están, porque son todos fundamentales porque tenemos tres competiciones que queremos ganar. Isco es una grandísimo futbolista que nos ha dado muchas alegrías y que seguro nos las va a seguir dando. Necesitamos a todos".

¿Ves al equipo mejor físicamente?: "El fútbol es algo global. El desafío es que funcionen todas las facetas a la vez, yo al equipo lo veo bien, le veo con ganas de seguir ganando.

¿Entendería que salieran Isco o Keylor?: "No me planteo ninguna hipótesis, trabajamos todos juntos. No me corresponde hablar de la estrategia de fichajes"

¿Te ves más allá de esta temporada como entrenador del Real Madrid?: "A todos los entrenadores y deportistas nos vincula el corazón, las ganas y la ilusión. Yo estoy feliz e ilusionado con el día a día".

¿Necesita fichajes?: "Nos focalizamos en Villarreal, que es un partido muy muy importante. No hay ninguna novedad".

¿Le ha venido bien el descanso a Isco y Keylor?: "Los veo a todos muy contentos desde hace tiempo. Ganar un título ha sido muy importante, también como valor simbólico, por completar un ciclo de victorias"