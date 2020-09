Simeone, sobre Costa: "Me enseñaron que cuando habla el Presidente, todos detrás de él"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha atendido a los medios en la previa del encuentro que su equipo disputará este miércoles ante el Huesca a partir de las 19h

El técnico argentino ha querido evitar hablar de euforia tras la goleada del pasado fin de semana ante el Granada: "Como no me detengo en las críticas, no me detengo en los halagos" y volvió a sacar a relucir su lema de "partido a partido" y añade que "la competición nos enseña que LaLiga es muy difícil y todos los equipos compiten muy bien".

Está todavía abierto el mercado de fichajes y los nombres de Cavani y de Diego Costa marcan la actualidad rojiblanca. Sobre el primero ha sido claro al señalar que "no hablo de jugadores que no estén en la plantilla. Todos conocen a Cavani, pero nos importan los jugadores que tenemos ahora" y sobre el segundo, siguió la dirección de las palabras del presidente Enrique Cerezo este lunes en El Partidazo de COPE. Cerezo señaló que Costa iba a seguir y Simeone apunta que a él le "enseñaron que cuando habla el Presidente, todos detrás de él".

Simeone volvió a tener buenas palabras hacia Luis Suárez, después de su gran debut ante el Granada: "Ha venido con humildad y con ganas de empezar a mostrar desde el campo lo importante que puede ser" y apunta que Costa y el jugador uruguayo pueden jugar juntos.

Sobre el estilo de juego, el entrenador argentino que el único que le importa es aquel que gana y en relación a los penaltis, reconoce que tienen que mejorar tras el último fallo de Saúl, aunque señala que "es difícil de entrenar porque no está la adrenalina del partido" y además "ahora todos los porteros están mejor preparados".

Simeone no ha querido valorar las polémicas del VAR del último fin de semana porque "hay que ser respetuoso con todo lo que sucede. Si antes no opinaba, fíjate ahora".