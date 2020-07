Setién, sobre el VAR: "Tenemos una herramienta extraordinaria, pero no se está utilizando de manera unificada"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha atendido a los medios en la previa del partido de este miércoles ante el Espanyol. El técnico cántabro ha vuelto a hablar de la falta de unificación en cuanto a las decisiones del VAR: "La realidad es que hay situaciones que a todos nos extraña en cuanto a la utilización del VAR. La misma acción, unas veces se van a verla y otras no. Tenemos una herramienta extraordinaria pero no se está utilizando de manera unificada" y en relación a las declaraciones del presidente Josep María Bartomeu el pasado domingo al término del partido ante el Villarreal, Setién señala que "no tiene por qué parecerme mal porque alguien manifieste una opinión con el respecto debido"

El entrenador del Barcelona evitó relacionar una posible victoria del Real Madrid en LaLiga a la ayuda del VAR: "A veces favorecen las decisiones a un equipo y ottras veces a otro. Esto ya lo sabemos. A veces se acierta y otras se equivocan. Siempre hay un equipo que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado".

Quique Setién se mostró "contento" con el papel de su equipo porque "una cosa son los resultados y otras las sensaciones" y añade que "solo os manejáis por el resultado, pero creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero no me convencéis al decir que el equipo ha estado mal".

El Barcelona realizó un buen partido el pasado domingo ante el Villarreal y sobre este asunto apuntó: "Yo no me guio por un solo partido. Yo veo las cosas en perspectiva. No va a ser lo mismo jugar contra el Espanyol o Villarreal o con el Atlético. Lo que ofrecen los rivales también influyen. No depende solo de ti, el rival tiene mucho que decir".

En ese partido destacó la figura de Griezmann que también fue analizado por Setién: "Es verdad que el otro día tuvo una intervención extraordinaria, no le asocio solo a su posición. Tiene calidad y capacidad suficiente para demostrar su nivel como ya lo hizo el otro. El otro día hubo un momento de inspiración extraordinario donde se asoció muy bien con los jugadores que jugaron por dentro. Otro aspecto importante fue la aportación de Segi Roberto que siempre facilitó que los de dentro brillaran gracias a su posición".

En la mañana de este martes, Bartomeu aseguró que Setién seguirá como entrenador y Setién apuntó que "tampoco tenía la sensación de que las cosas podían cambiar. Tengo superado estos momentos que vive el fútbol, el circo y la constancia de que yo tengo del club es que están contentos por el trabajo que estamos haciendo".