Setién: "Uno puede pensar que el VAR no se está utilizando bien"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha valorado la actuación de los árbitros durante los últimos partidos del Real Madrid y sobre todo en relación al de este domingo en San Sebastián: "Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno harás las valoraciones oportunos".

"El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores, lo que hay que hacer es utilizarla para proporcionar una visión más clara de la realidad de las jugadas rápidas y añade "¿Por qué unas jugadas se revisan y otras no, por qué en unos partidos sí y en otros no?, por eso te hace pensar que no se está utilizando bien". indice el técnico.

También fue preguntado por las palabras de Gerard Piqué del pasado viernes tras el partido ante el Sevilla donde señaló que "viendo al Real Madrid en las primeras jornadas, es díficil que pierda LaLiga" y sobre esto apuntó: "Piqué me ha parecido siempre una persona muy inteligente".

En relación al ruido arbitral destapado en los último días, el técnico blaugrana vuelve a recalcar la idea que "hay cosas que no podemos controlar y que no depende de nosotros. Uno está a veces más contento, otras veces menos. A veces te perjudican y otras benefician. Siempre habrá polémica y estos problemas son inherentes al fútbol".

"No es cierto que tengamos problemas futbolísticos", dice Setién y añade "Estoy satisfecho con las posibilidades de poder mejorar las cosas. Las cosas que nos hemos propuesto las estamos mejorando".