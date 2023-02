Ancelotti: "Estoy súper convencido de que en este momento en el fútbol no hay corrupción"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera que puedan trasladar este sábado al derbi ante el Atlético de Madrid las "buenas sensaciones" que se trajeron de Anfield para un partido donde los dos equipos se juegan "mucho", mientras que, por otro lado, confía en continuar la temporada que viene en el banquillo madridista, lo que pasa "sólo" por seguir ganando partidos, la única manera de tener "contento" al club.

"El equipo está bien, salimos del partido de la Champions con buenas sensaciones y en buena dinámica. El partido ante el Atlético será especial como siempre y contra un equipo en buen momento también y que viene a pelear e intentar ganar. Tenemos que hacer un parido bonito como el Copa del Rey", señaló Ancelotti este viernes en rueda de prensa.

"Todo el mundo sabe lo importante que es para este club la Copa de Europa porque es la que ha creado su historia en el mundo, pero eso no quiere decir que a día de hoy no vamos a pelear por todos los títulos. En Liga tenemos una desventaja y en Champions tenemos una pequeña ventaja", subrayó el de Reggiolo.

Este bromeó sobre si habría firmado la actual situación del equipo asegurando que prefería "llegar con ocho puntos de ventaja en Liga, ganar la Supercopa de España y ganar 0-5 en Anfield". "Ya en serio, no lo hemos hecho perfecto. Lo estamos haciendo bien, bajamos en enero y nos ha costados seis puntos y era previsible, pero ahora se puede recuperar", admitió Ancelotti.

El técnico madridista remarcó que las lesiones que están sufriendo eran "previsibles" por lo cargado del calendario, pero celebró que hayan "mejorado la condición física" y que el equipo esté "mucho mejor". "Se ve en los partidos, ahora podemos meter intensidad sin problema", manifestó.

Para el derbi, confirmó que tanto Aurélien Tchouameni como Toni Kroos "puede empezar" de inicio y que Nacho Fernández será el lateral izquierdo. En este punto, indicó que ve "bien" al defensa, que ha pasado "momentos donde no estaba contento". "Conmigo no se ha quejado, siempre ha sido profesional y ha seguido sufriendo y cuando le he necesitado ha estado listo", recalcó.

Ancelotti y el 'Caso Negreira'

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió según van saliendo más pruebas del 'Caso Negreira' que a día de hoy "no hay corrupción en España ni en Italia" en el arbitraje y que los errores de los colegiados se cometen porque son "seres humanos que fallan". "No me aburre", respondió tras ser preguntado por el tema arbitral.

"Porque confío en que en este momento no hay corrupción aquí ni en Italia. Los árbitros fallan como seres humanos y la única cosa es que no fallen pero tenemos que aceptarlo. A veces nos enfadamos cuando fallan pero estoy súper convencido de que en este momento en el fútbol no hay corrupción", manifestó en rueda de prensa.

El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid lo dirigirá Gil Manzano a quien defendió Ancelotti por su experiencia. "El arbitraje de Copa del Rey fue correcto", dijo respondiendo a la queja atlética tras el partido de finales de enero. "Y el arbitraje de mañana no sé como será pero es un árbitro internacional muy valorado en Europa. Gil Manzano tiene la experiencia para este tipo de partidos", opinó.

Ancelotti elogia a Simeone

Carlo Ancelotti elogió a su rival del derbi madrileño de este sábado, el argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, al que describió como "honesto" y clave en el "éxito" del club rojiblanco por dar "una mentalidad y una identidad bastante reconocible".

"Me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Creo que él no tiene nada que aprender de mí, pero pasando tiempo juntos se aprenden cosas. Nunca he visto cómo trabaja y me gustaría para mi experiencia personal conocer su trabajo del día a día, como prepara los entrenamientos. Me gustaría mucho saber cómo prepara el partido de mañana. Ahí se aprende. Lo podemos compartir después del partido", dijo en rueda de prensa.

Los elogios de Ancelotti hacia Simeone fueron desde la persona hasta el entrenador, reconociendo que es una figura clave en el crecimiento del Atlético de Madrid.

"Simeone me gusta como persona, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos, y es un entrenador que ha tenido mucho éxito en el Atlético de Madrid. No tenemos que olvidar que gran parte del éxito en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha sido capaz de meter una mentalidad y una identidad bastante reconocible. Ha sido un éxito como entrenador", valoró.