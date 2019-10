Zidane: "Bale se esfuerza, se entrena y cuando no está disponible es porque tiene algo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del encuentro que el equipo blanco disputará este miércoles ante el Leganés.

-Después de 11 días vuelve LaLiga, ¿es difícil mantener la concentración?

"Nos adaptamos a lo que hay y tenemos que estar preparados y mañana tenemos otro partido y sabemos lo que necesitamos hacer para sumar los tres puntos".

- ¿Ve a implicado a Bale?

"Se dicen muchas cosas y es un jugador que está aquí, se esfuerza se entrena y cuando no está disponible es porque tiene algo. El lío es que se habla mucho y de muchas cosas. Lo importante es que cuando está al cien por cien sabéis lo importante que es. Cuando él puede, está metido para jugar bien para el equipo".

- ¿ Le dijo Bale que se iba? ¿Habla de marcharse?

"Ha tenido permiso del club y punto. Y se ha ido porque no está disponible. Nunca habla de marcharse".

- ¿Hablaron directamente los dos?

"Ha hablado directamente con el club, es un tema personal. Yo no puedo decir lo que está pasando. Cada jugador tiene su derecho de tener sus cosas personales".

- ¿Hasta cuándo tiene permiso? ¿punto inflexión Brujas?

"Yo hablé con él y con James el día de Brujas. Ellos no estaban disponibles. Creo que va a volver esta tarde y va a estar en Madrid"·.

¿Sabía que se iba a ver con su fisio en Londres?

"Yo no vi las imágenes y él puede estar con quien quiera. Él tendrá que contestar"

¿Mercado de invierno?

"Gareth se quedó y fue mejor para todos. Lo de afuera no ayuda. Es un jugador importante para esta plantilla. Si se queda en enero, dirán que se irá en junio. Siempre se va a hablar de esas cosas. Creo que está contento de estar aquí".

Se cumplen años del debut de Raúl ¿Le ve entrenando al Real Madrid?

"En su cabeza es hacer las cosas como lo está haciendo. Despacito y con tranquilidad. He jugado con él y ha sido un jugador importante en este club. Un día seguramente entrenará al Real Madrid".

¿No ha hablado con Bale estos días?

"Ha hablado con el médico y con el club. El permiso lo da el club. Lo más importante es el club".

¿Siendo jugador del Madrid se le puede quitar la ilusión de jugar al fútbol.?

"Nadie le va a quitar la ilusión. Si está aquí es porque se lo merece. Quiere mostrar".

¿Comerse un marrón con todo el tema de Bale?

"En este asunto no. Es muy simple. Él ha pedido y el club se lo ha concedido. Es una cosa personal. No me estoy comiendo un marrón. A veces puede ser, pero en esto en concreto no".

¿Está Bale frustado por sus lesiones?

"Tendrás que preguntarle a él directamente. Cada uno tiene su derecho en decir sus cosas o no. Aquí hay gente muy válida que trabaja y hacemos las cosas con mucho cuidado. Con las personas que trabaja aquí creo que está contento".

¿Prefiere que Bale salga en invierno?

"No pienso en eso. Gareth es jugador del Madrid. En enero hablarán, sino en junio. De momento está aquí".

¿Cómo está usted?

Desde el principio, cuando ganamos partidos y campeonatos siempre se habla. Sé donde estoy. Hay que ganar partidos. El trabajo de un entrenador no es solo en ganar partidos, aunque el resultado es muy importante porque estamos en el Real Madrid".