Zidane: "¿Mbappé? Solo dije lo que decía el jugador, que era su sueño jugar en el Real Madrid"

El Real Madrid disputa este sábado en Eibar a partir de las 18:30h un nuevo encuentro en LaLiga Santander antes del parón de selecciones. El técnico blanco, Zinedine Zidane ha atendido a los medios en el mediodía de este viernes:

EIBAR

"En esta Liga no hay partido difícil. Estamos preparados para hacer un buen partido".

MBAPPÉ Y LEONARDO

"No dije nada, solo dije lo que decía el jugador que era su sueño jugar en el Real Madrid. Cada uno hace lo que quiere".

SUPERCOPA ESPAÑA

"Nosotros estamos para jugar y la Federación toma la decisión y nosotros respetamos eso y ahora nosotros tenemos que pensar en jugar".

RODRYGO Y VALVERDE

"Somos 25 jugadores y tengo 25 titulares y siempre voy a elegir. Al igual que Valverde, cada jugar quiere jugar y demostrar y ellos es lo que han hecho".

MARCELO

"No te voy a decir lo que tiene porque no tengo permiso. Sé que es poca cosa, estamos más tranquilos".

BALE Y JAMES

"No están disponibles para jugar. Van a ir con la selección y yo no quiero hacer nada. Tienen 5-6 días y habrá que ver si están disponibles para jugar con su selección. No han entrenado con el equipo y por eso no están disponibles. Han hecho algo en el campo. No es decisión técnica, no entrenan todavía con el equipo. Van a ir con la selección y van a tener seis días para ver si pueden jugar con su selección. Deciden ellos si están bien y todavía les falta algo".

PARÓN DE SELECCIONES

"Espero que no pase nada. Que se vayan con la selección y que vaya todo con normalidad".

PORTERÍA A CERO

"Lo valoro muchísimo. La portería a cero significa que todo el equipo trabaja para eso y por lo menos nosotros intentamos que se quede así. Cada partido es un mundo y nosotros tenemos que repetir lo mismo e intentar marcar goles".

CON LOS JUGADORES JÓVENES, ¿SU PAPEL COMO ENTRENADOR?

"Es hablar de vez en cuando con ellos. Son jugadores que tienen un entorno, una familia que están bien arropados, también por el club. Teniendo calidad, si tu trabajar, vas a mejorar".

MODRIC

"El papel de Modric va a ser importante aquí. Sus molestias le han impedido jugar con normalidad. Veremos después del parón que haremos con Modric, pero le necesitamos".

BENZEMA

"Él siempre ha querido jugar con su selección. Allí no sé lo que pasa exactamente. Futbolísticamente tendría hueco. El resto no lo podemos controlar".