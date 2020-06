Setién: "Ayer tres centímetros hacen que un gol sea válido o no, son detalles que nadie puede controlar"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, atendió de forma telemática a los medios de comunicación, en la previa del encuentro de este martes ante el Leganés:

¿Leganés?

"El partido puede ser que sea complicado, porque para el Leganés es una de las oportunidades para conseguir puntos. Será difícil y nos pondrá dificultades para superarles. No hay que minusvalorar a este equipo por la situación en la que se encuentran".

¿Rotaciones?

"La idea es hacer cambios y los habrá en la medida que vayan transcurriendo los partidos y veremos en qué medida afecta el cansacio a los jugadores. Quiero llegar al final de los partidos con la frescura necesaria. El planteamiento será este y ya veremos cómo va evolucionando el campeonato".

¿Qué tiene que hacer Griezmann?

"Griezmann es indiscutible, ha jugado prácticamente todos los partidos. Ahora hay más jugadores y se tienen que repartir los minutos. En cada momento veremos lo que necesitamos y ya veremos cómo evoluciona el campeonato. Es un gran futbolista y seguiremos contando con él. Es tremendamente importante para este club".

¿Messi?

"Él está bien. No hay que valorar el dato de sus goles, sino el resto de aportaciones, como las asistencias. La cifra es astronómica y por eso es el mejor jugador del fútbol".

¿Factor campo?

"No sé en qué medida nos va a afectar. Nos gustaría tener un Camp Nou con público y sabemos que no es posible y habrá que adaptarse. Esperemos que nos afecte y hacer un buen partido. El fútbol pierde su esencia por jugar sin público".

¿Sancionados pensando en Sevilla?

"Tenemos pocos jugadores, Luis Suárez es verdad que podría ser un caso y se podría cortar su ritmo, pero es una circunstancia que puede pasar y si no es ahora, pasará, lo importante es que tenemos refuerzos. Son circunstancias que no puedes controlar. El Barça tiene equipo en este sentido".

¿Arturo Vidal?

"Es un jugador interesante y tiene un perfil que siempre es necesario en cualquier plantilla. Nos ayuda en todo momento. El otro día tuvimos la suerte de que nos marcara un gol y luego hizo un buen partido. Estoy satisfecho con su rendimiento".

¿Clave de esta Liga?

"No sé qué factor será más determinante. Lo que tenemos que hacer Madrid y Barça es ganar, pero luego habrá circunstancias que alteren esto y que nos harán reaccionar dependiendo de las necesidades de cada uno. Será una lucha que no podemos fallar y espero que esta distancia que tenemos sea suficiente".

¿Han cambiado sus planes?

"Ya he manifestado desde el principio que me sorprendió lo bien que vinieron los jugadores y las ganas que pusieron desde que llegaron. La primera alineación me costó mucho decidirla y esto es lo que me va a pasar y espero gestionarlo bien. Espero que todos mantenga este nivel porque van a participar todos".

¿Seguirá Braithwaite como titular?

"Salvo en algunos jugadores muy puntuales por su jerarquía y estatus, a ninguno le consideraría titulares o suplentes. Si han jugado el primero no quiere decir que sean en el segundo. Habrá rotaciones porque quiero que jueguen todos. Cualquier futbolista puede estar en el campo".

¿Real Madrid?

"Hay muchas cosas que no puedes controlar. Ayer tres centímetros hacen que un gol sea válido o no. Son detalles que nadie puede controlar".

¿Sin público en el Camp Nou?

"Trataremos que jueguen los mismos de lo que lo hicieron entonces (1 de octubre), de los que estén aquí. No lo he comentado con ninguno. Supongo que ellos una vez que ruede el balón se aíslen de todo y estén finos con el balón.

¿Porteros?

"Ter Stegen ha estado muy bien, pero el error siempre es una opción. No es fácil volver sin esa responsabilidad que hay que asumir. Lo he visto no solo en porteros, sino también en jugadores".

¿Intimidación del Camp Nou?

"Espero que no se pierda. El equipo tiene que estar por encima de todo eso. Reclamamos el apoyo del afición, pero tendríamos que sacar todos los partidos adelante, pero el fútbol siempre te hace regates que no esperas y por eso poca gente acierta los 15 en la quiniela".

¿Suárez, titular?

"Es una opción. Lo tengo que hablar con él. Podría ser titular, pero también puede salir desde el banquillo. Hay que ser cauto. Puede haber lesiones musculares y tenemos que cuidar esto".

¿Precedente lo de Mallorca en el medio?

"Yo no marcaría la titularidad en ningún caso concreto, salvo aquellos que tienen jerarquía que se lo han ganado durante muchos años".

¿Condiciona poner a un jugador que juegue contra un exequipo?

"No me condiciona, porque pienso siempre en el partido. Si tengo dudas y pienso que es interesante que vaya a jugar, lo hará. Haré aquello que sea lo más importante para el equipo, no para el jugador".

¿Rutinas?

"Son las mismas. Sales al campo y esperas otra cosa, tiende a parecer un entrenamiento más que un partido, pero luego te metes en guion y te centras en el partido. Cuando estás en el fragor de la batalla, te olvidas de todo".