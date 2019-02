Setién: "El Leganés ha hecho lo que hace siempre, a veces les sale y a veces no, por eso están ahí abajo"

Quique Setién, entrenador del Betis, se mostró descontento con el juego de su equipo en la derrota por 3-0 ante el Leganés y si bien no quiso buscar excusas entendió que el horario y la fecha del enfrentamiento les había perjudicado.

"Estos partidos son complicados de afrontar cuando vienes de jugar hace apenas 72 horas. Jugar por la mañana es otro problema. Pero el equipo estaba para competir salvo detalles. La realidad es que hemos estado fatal, no hay excusas", declaró en sala de prensa.

"Lo único positivo que se puede sacar es que no nos va a afectar para el futuro. Ya nos ha pasado más veces. Este es un equipo fuerte. Seguiremos afrontando el partido del jueves en Francia con la máxima exigencia y sin que esto nos deje secuelas", añadió.

En la misma línea, señaló: "No hemos podido preparar el partido como el rival, es obvio. Nos acostamos el jueves a la noche a las dos. Te levantas para recuperar. El sábado tienes a un montón de jugadores aún sin estar listos para competir. Y tienes que viajar, levantarte temprano el domingo para hacer un desayuno como Dios manda... no hay tiempo. Esto lo pagas, claro".

"Lo que me duele es que se piensen que es una disculpa. Hemos mucho muchísimas cosas mal pero nos condiciona. Y a muchos equipos les pasa eso. Pero si queremos dinero, más dinero y más dinero... esto es así. Te obligan a poner en una situación a los futbolistas de riesgo. No hay tiempo para competir o preparar los partidos", agregó.

Preguntado por el juego del rival, comentó: "El equipo de Pellegrino ha leído el partido como siempre. Otra cosa es que nosotros lo hayamos hecho igual. El Leganés ha hecho lo que hace siempre, a veces les sale y a veces no. Por eso están ahí abajo. No sale siempre lo que propones. El fútbol tiene muchas vertientes, cada uno adquiere la que cree conveniente y todo es muy respetable".

"Cada equipo tiene su mentalidad para hacer las cosas. Él Leganés sabe que, si tiene que sobrevivir, tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien. Hace cuatro cosas espectacularmente bien con jugadores apropiados para ello. Pero si mañana les pides que jueguen como nosotros seguramente les va a costar. A nosotros nos piden que juguemos como jugamos y también, en días como hoy, que renunciemos para jugar de otra forma. Eso es difícil", manifestó.

Setién cree que los suyos sabían lo que se iban a encontrar en Butarque: "Sabíamos que nos iban a exigir, que íbamos a tener grandísimas dificultades para superar este partido. Uno no sabe si es porque no has podido con el rival o porque el jugador no ha estado todo lo bien que podía. O incluso asumiendo mi responsabilidad igual el planteamiento que he hecho no ha sido el más correcto".

"A veces en el fútbol pasan estas cosas. Ahora nos toca apechugar. Seguro que muchos aficionados están enfadados con nosotros, pero tiraremos para adelante como otras veces", añadió ante los medios de comunicación.

En cuanto a la titularidad de Jesé Rodríguez, dijo: "Jesé es un jugador que hemos fichado sabiendo que le costará más de un partido estar en su mejor forma. Lleva tiempo sin competir. Nos va a dar mucho".

Por otro lado, aseguró no tener miedo al descenso: "Yo tengo la capacidad de pensar que las cosas siempre van a ir mejor. Ya tendré tiempo para llorar después si pasa lo que pase. Siempre pienso que mi equipo va a jugar bien, a ganar. Afronto los partidos con esa ilusión, con esas ganas. Y no me afecta".

"Ahora estoy muy jodido, estoy dolido, pero no me afecta. Mañana me levantaré otra vez con las mismas ganas sabiendo lo que tengo por delante, las cosas que puedo conseguir y los objetivos que me planteo. No pienso que las cosas vayan a ir mal", finalizó.