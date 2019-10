Ernesto Valverde: "Ansu Fati está acusando ese paso del juvenil al primer equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que el partido de este domingo ante el Sevilla en el Camp Nou (21.00 horas) es "fundamental" para el devenir de la competición y para "refrendar" la "buena racha", y ha restado dramatismo al estado del equipo, ya que muchas veces "se toca fondo un lunes" y el miércoles ya se está "en el cielo".

"Aquí se toca fondo un lunes y el miércoles estás en el cielo, y al revés. Estamos bien, llevamos una racha buena y lo queremos refrendar mañana ante un gran equipo como el Sevilla. A partir de ahí, mirar hacia adelante", declaró en rueda de prensa.

Además, recordó que el conjunto sevillista siempre plantea partidos "intensos tanto en casa como fuera". "Ha empezado muy bien, especialmente fuera de casa; de los cuatro partidos fuera han ganado tres. Se le ve bien, convencido, incluso cuando perdieron en casa contra el Real Madrid jugaron muy bien", manifestó.

"Tiene mucha intensidad, tiene unas bandas muy profundas, es un equipo que centra mucho. Es un partido fundamental ahora que estamos todos ahí cerca; hemos recuperado más o menos los puntos que hemos ido perdiendo. Estamos todos en un pañuelo y vamos a ver si podemos ganar y marcharnos al parón con una buena sensación", añadió.

Por otra parte, el técnico vasco explicó que Jordi Alba "no está descartado" y que es "una posibilidad" ante los de Julen Lopetegui, como también Jean-Clair Todibo para el centro de la defensa. "Es un momento en el que tenemos jugadores lesionados y sancionados y es una posibilidad clara. Mañana es un partido comprometido y lo tenemos que tener en cuenta", advirtió.

"Es un jugador muy potente, con mucha velocidad, que tiene que regular los impulsos, que se atreve a sacar el balón jugado. Lleva tiempo sin jugar, pero cuando lo ha hecho nos ha demostrado que tiene cualidades para ir creciendo. Esperemos que pueda ir mostrando toda su calidad", continuó sobre el franco-guyanés.

Todo en un momento en el que el equipo acusa las bajas de centrales y de los dos laterales izquierdos. "No contar con un lateral específico zurdo es antinatural, a pesar de que Nelson y Sergi lo han hecho muy bien. Tenemos la posibilidad de Wagué, y estamos esperando que Jordi Alba se pueda incorporar en breve, incluso para el partido de mañana. Contra el Inter jugamos con Nelson de lateral izquierdo. Veremos si se va recuperando Jordi, y lo de Junior también pensamos que no va a ser para mucho tiempo", indicó.

"ANSU FATI ESTÁ ACUSANDO EL RITMO DE PRIMERA"

Valverde también habló de la posibilidad del regreso de Ansu Fati. "Ayer ya tenía buenas sensaciones, estaba mejor. Pensamos que puede estar disponible, ya veremos después si puede entrar o no. Es un jugador joven, todavía tiene tiempo. Está acusando ese paso del juvenil al primer equipo. Su musculatura tiene que hacerse a los esfuerzos continuados y sobre todo al ritmo de la Primera División. Ya veremos el futuro qué depara. A veces, cuando surge un jugador de este tipo, todo el mundo quiere quemar etapas rápidamente", apuntó.

También expresó que está "claro" que Luis Suárez y Leo Messi están "recuperados". "Si van a tener 90 minutos lo tendremos que valorar mañana. Son jugadores fundamentales para nosotros que han tenido un déficit por sus lesiones pero que con el tiempo y con los partidos se tienen que ir poniendo todavía más en forma", señaló.

En este sentido, explicó que el hecho de que el delantero uruguayo no vaya con su selección en el parón puede ayudarles. "Preferimos que vayan todos a la selección, porque significa que los jugadores no están lesionados, que están bien y a alto nivel. Ahora tampoco nos viene mal para hacer más entrenos y estar más finos en la preparación. Después de estos 15 días viene una serie de partidos decisivos tanto en Liga como en 'Champions' y tenemos que estar preparados", manifestó.

Además, el preparador azulgrana recordó que Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann podrían jugar juntos y no son rivales para el tercer puesto del tridente. "Un jugador puede participar en un partido y otro, en otro, o incluso pueden participar juntos. También tenemos otras opciones, como Carles Pérez, que ya jugó el otro día de titular y lo hizo muy bien, o Ansu", expuso.

También habló del cambio en el mediocentro de Arthur y De Jong en lugar de Rakitic y Arturo Vidal. "Tenemos alternativas en el medio. Es verdad que la intención que tenemos es dar un paso adelante; hay jugadores como Frenkie que nos están aportando muchas cosas y le meten dinamismo a nuestro juego interior. Nunca sabes cómo va a ir; Arturo empezó sin jugar y ahora lo está haciendo a un gran nivel. La competencia siempre es buena", dijo.

Por último, Valverde rechazó hablar de la polémica entre el club y Víctor Valdés, al que se le impidió sentarse este fin de semana en el banquillo del juvenil y sobre el que se discutirá su continuidad. "No puedo decir demasiado. Me he enterado pero no sé nada más. Me pilla un poco lejos. No tengo mucha idea de cómo ha ido", concluyó.