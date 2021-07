Rubiales propondrá a Tebas cambios en el formato de LaLiga como sedes neutrales o un calendario menos ocupado

Luis Rubiales invitará en los próximos días a Javier Tebas a una reunión para modificar el actual formato de competición de LaLiga.

El presidente de la RFEF lo ha desvelado este miércoles, en los Desayunos Informativos de Europa Press. Rubiales quiere "intentar cambiar el modelo y formato de la actual Liga".

"Propondremos un formato que permita menos días ocupados en el calendario, que haya más emoción, más calidad, y que repercuta en lo económico y enganche a la gente. Tenemos que inventar", reflexiona un Rubiales, pensando en los más jóvenes: "Los chicos de hoy en día nacen y juegan con la consola, no juegan en la calle, más de un minuto es una pérdida de tiempo para ellos".

Otra de las propuestas es que haya sedes neutrales, que podrían estar fuera de España: "Se podría estudiar, lo importante es que los equipos pueden jugar dentro y fuera. Lo que no es viable es que haya un partido en casa y no haya otro fuera, porque eso desvirtúa la competición".

El presidente Rubiales cree que los cambios en otras competiciones, como la Supercopa de España o la Copa del Rey, le han dado la razón: "El resultado está ahí".

Rubiales recuerda que "ni la Federación puede obligar a LaLiga, ni LaLiga a la Federación", por lo que les invitarán a una reunión en breve para tratar de analizar los cambios.

Rubiales pide "respeto" a LaLiga

A raíz de una reflexión de los llamados 'Pactos de Viana', Luis Rubiales volvió a cuestionar las formas de LaLiga con la Federación: "No podemos pedir que Javier Tebas, que tiene una manera de pensar muy diferente a la mía, piense como yo y yo como él, pero sí podemos pedir respeto. No hay más que ver cómo me dirijo a él y cómo me dirijo a LaLiga, y que analicen lo contrario. Las formas son muy importantes. Merecemos cariño y respeto".

"Tebas, si viene con ganas de aportar y con respeto, ¿por qué no vamos a sentarnos?", se pregunta Rubiales.

Javier Tebas, Irene Lozano y Luis RubialesFoto: Europa Press