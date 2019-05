Ronaldo : "Espero sufrir mucho menos el próximo año, tendremos un presupuesto más 'gordo'"

El exjugador y presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, confía en sufrir "mucho menos" el próximo curso 2019-20 para lograr la permanencia en LaLiga Santander con un presupuesto "más gordo" y destacó el papel del presidente de LaLiga, Javier Tebas, para profesionalizar y "cambiar la historia" de los clubes.

"He sufrido mucho más de lo que pensaba, mucho más que como jugador. Espero que el próximo año sufra bastante menos con un presupuesto más 'gordo'" afirmó el exdelantero brasileño, que recogió en Madrid el Premio Internacional del ISDE Sports Convention, el foro internacional de derecho deportivo que se celebra en la nueva sede de Banco Santander.

Ronaldo Nazario recibió, a través de un video grabado, la felicitación por el premio del ISC del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que destacó su labor en el campo y como Embajador de Buena Voluntad del PNUD y le pidió que siga "haciendo soñar".

"Hacía tiempo que no ganaba un premio. Agradezco a ISDE esta gran iniciativa y que reconozca mi trabajo social que me va a acompañar toda la vida y al Banco Santander, que es el banco del deporte. Tebas ha cambiado la historia de LaLiga, no sólo profesionalizando sino dando soluciones a los clubes", indicó.

Asimismo, 'O Fenómeno', que recogió el galardón de manos del consejero delegado de Banco Santander, Rami Aboukhair, ensalzó la buena salud económica del club de Pucela. "El Valladolid tiene deuda cero. El próximo año tendremos un presupuesto más gordo", apuntó el propietario del club castellano.

Por su parte, el consejero delegado de Banco Santander confesó que sus hijos quieren "ser Ronaldo", alabó su faceta social como Embajador de la ONU y de la entidad financiera para Liga de Campeones y recordó el eslalon que hizo en el histórico gol contra el Compostela con la camiseta del FC Barcelona.