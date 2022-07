Rodrygo: "He visto todos los días de este verano los últimos cinco minutos contra el City"

El Real Madrid ha vuelto este viernes a los entrenamientos, pero no todos los jugadores lo harán porque los internacionales que jugaron con sus selecciones volverán paulatinamente. Uno de estos jugadores, Rodrygo, ha aprovechado sus últimos días de vacaciones para hablar y desvelar en ABC que va a renovar con los blancos.

"Para mí significa mucho. Estoy muy contento por eso, es un sueño para mí. Ya era un sueño llegar aquí, y después de tres años ya voy a renovar. Estoy muy orgulloso de mí, del trabajo que vengo haciendo. Tengo mucho más para mostrar aquí", ha señalado el atacante brasileño. Todavía no es oficial pero todo hace indicar que el joven futbolista renovará con los blancos hasta 2028.

El campeón echa a andar Varios jugadores acuden en la mañana de este viernes a la pertinente sesión médica antes de que esta tarde comiencen los entrenamientos a las órdenes de Ancelotti. 08 jul 2022 - 10:12

Hace algo más de un mes, el Real Madrid alzó en Francia su decimocuarta Champions League. Para muchos jugadores de la plantilla como Modric, Kroos o Benzema fue su quinta Liga de Campeones, para otros como Vinicius o el propio Rodrygo fue su primer título internacional como jugadores blancos.

En frente tenían al Liverpool, que había perdido contra el Real Madrid en 2018. Los reds buscaban "venganza", y uno que venía con ese extra de motivación fue Salah. El egipcio tuvo que salir sustituido por lesión en la primera parte y este año quería la revancha. "Tenemos una cuenta que saldar", escribió el futbolista en redes sociales.

Según ha desvelado meses después Rodrygo, los blancos no pasaron por alto las palabras de la estrella del Liverpool: "Nos motivó mucho. Él tenía mucha confianza porque el Liverpool es un gran equipo y él es un gran jugador. Pero eso nos dio mucha confianza también, y por eso fue un gran partido".

Antes de llegar a esa final, el Real Madrid tuvo que tirar de épica para llegar a ese partido. Lo hicieron con el PSG en octavos, contra el Chelsea en cuartos y ante el Manchester City en semis. Precisamente una de las figuras de esa eliminatoria fue Rodrygo. El brasileño hizo dos tantos en los últimos minutos de la vuelta en el Bernabéu para forzar la prórroga.

El brasileño ha confesado ahora que no ha visto el partido de ese día, solo su tramo final: "El partido creo que no lo he visto, pero los últimos cinco minutos todo el verano, todos los días. Mi padre creo que lo ha visto más de mil veces. Tuve una entrevista en Brasil, pusieron mis dos goles y mi padre empezó a llorar".