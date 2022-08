Rodrygo se pierde por lesión el estreno liguero del Real Madrid

El Real Madrid empezará el domingo con una baja entre sus filas. Carlo Ancelotti no podrá contar para el estreno de los blancos en LaLiga con Rodrygo Goes. Según ha informado este sábado Miguel Ángel Díaz, el brasileño no se ha entrenado con el resto de sus compañeros a un día del partido contra el Almería.

Ancelotti: "Si Ceballos o Asensio cambian de opinión y quieren salir nos adaptaremos" El técnico italiano compareció ante los medios antes del debut liguero del Real Madrid este domingo en su visita al recién ascendido Almería. 13 ago 2022 - 12:15

El Real Madrid se entrena en Valdebebebas con la ausencia de Rodrygo. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) August 13, 2022

El jugador de 21 años sufrió una sobrecarga en su muslo derecho el viernes y no ha recuperado a tiempo. Una baja que puede aprovechar Eden Hazard. Según Miguel Ángel Díaz, Ancelotti tenía pensado hacer bastantes rotaciones en el partido del domingo contra los andaluces. Con la baja de Rodrygo, el belga tiene más papeletas para salir de titular.

Rodrygo sufre una sobrecarga en el muslo derecho. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) August 13, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El resto de la plantilla del Real Madrid completó este sábado, a las órdenes de Ancelotti, el último entrenamiento antes del debut liguero. Fue la última prueba para que el técnico madridista decidiese los retoques que anunció en su equipo titular, con la apuesta por rotaciones desde principio de temporada.

La segunda y última sesión con la que el Real Madrid ha preparado la visita a Almería, arrancó con trabajo físico tras el calentamientos y los habituales rondos. El ensayo de acciones de estrategia y un partido en reducidas dimensiones con series finales de disparos a puerta, fue el menú de una sesión sin Rodrygo, protagonista del primer percance muscular del curso para un partido en el que se perfilaba titular.