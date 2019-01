Rodrigo: "1-0 es la misma victoria que 8-0"

Rodrigo Hernández, medio centro del Atlético de Madrid, expuso este domingo, tras el triunfo contra el Levante, que 1-0, el resultado de ese encuentro, "es la misma victoria que 8-0", al tiempo que analizó que a su equipo le falta "más tranquilidad" cuando llega al área rival para "decidir mejor".

"Más que (falta) de gol, tenemos jugadores con mucho gol. Nos falta, y el entrenador nos lo ha dicho, más tranquilidad cuando llegamos al área rival y decidir mejor; más que individualmente, colectivamente, ese último pase. Cuando tenemos que chutar a veces damos el pase y viceversa. Lo importante es generar las acciones. Ellos también defienden, también tienen sus méritos y al final 1-0 es la misma victoria que 8-0, así que contento", explicó.

"Hemos hecho grandes partidos este año, pero a lo mejor por ocasiones, por iniciativa, por ir a por el partido desde el primer minuto (es de los mejores de esta temporada). El equipo ha demostrado que quería ganar sí o sí. Hemos tenido muchas ocasiones claras y ellos también han tenido un par de acciones que ha parado Oblak. Seguimos segundos, persiguiendo al líder", declaró.

También abordó las dos jugadas polémicas del partido. La primera fue el gol anulado a su equipo por el VAR, tras una falta suya sobre Bardhi en la recuperación de la pelota: "Lo que tenía claro es que la jugada la iba a revisar. Sí que es cierto que no tenía ganada la posición, intento anticiparme y pongo un poco el brazo. Ahí entra el criterio del árbitro si era para pitar falta".

"A nosotros no nos ha cambiado el planteamiento, hemos ido a por el partido y hemos logrado la victoria. Lo importante de estas acciones es que no te desesperen", añadió Rodrigo, que también se refirió al penalti del 1-0: "Para mí sí que ha sido, porque despega el brazo del cuerpo, pero no entró a más. Así como nos ha anulado el gol, nos ha pitado el penalti. Es criterio del árbitro".

El Atlético ya mira al siguiente compromiso, en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Girona, el próximo miércoles en el estadio Wanda Metropolitano. "Queremos pasar a toda costa. Pasamos página y centrarnos en la Copa, que es un torneo que queremos ganar", apuntó.