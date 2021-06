Robert Moreno: "Puede ser peligroso marcarse objetivos, pero soy ambicioso, mis expectativas son altas"

El nuevo técnico del Granada, Robert Moreno, aseguró este viernes en su presentación que aceptó la oferta del club rojiblanco porque ve un proyecto que tiene "mucho margen de crecimiento" y se mostró "convencido" de que "la normalidad" en el futuro "va a ser ver al Granada en Primera y de forma continuada o alterna en Europa".



Robert Moreno, exseleccionador español y que se ha comprometido con el cuadro andaluz por dos campañas, declaró que está "muy feliz" por "poder llegar" a la liga española, después de su etapa en el Mónaco, y por hacerlo "de la mano de un club que está haciendo las cosas de una forma excelente".



"Espero cumplir con las expectativas del club, de la gente, y con las que tengo yo mismo, que soy el que más se autoexige", añadió el entrenador, quien se mostró muy ambicioso y dijo estar "con ganas de empezar ya a trabajar".



Calificó a Diego Martínez, el técnico saliente, como "el líder" del "éxito" rojiblanco de las últimas temporadas, al ser el que ha puesto "el primer escalón de una escalera que tiene que ser ascendente".



"Hay que agradecerle (a Diego Martinez) lo conseguido, pero esto sigue. Vengo porque creo que este proyecto tiene mucho margen de crecimiento. Lo más fácil después de un entrenador que lo ha hecho bien es decir no vengo, pero me van lo retos. Creo que lo vamos a poder hacer muy bien", sentenció.



El técnico, de 43 años, incidió en que el Granada le parece un proyecto "atractivo" y encontró "paralelismos" entre "los crecimientos" del club granadino y el suyo propio como entrenador, lo que cree que provocó "una situación de acercamiento para trabajar juntos".



"Estoy convencido de que este proyecto empieza su proceso de crecimiento", aseveró Robert Moreno, que recalcó que tienen que hacer que "el proyecto se vuelva robusto, se consolide en Primera y sea ascendente", y agregó que "la excepción no puede ser lo que pasó en los años 70 y esperar cincuenta años para tener otra época exitosa".



El barcelonés subrayó que "el Granada ha pasado tres años magníficos, pero esto continua", y advirtió de que, después de "un éxito, la gente tiende a relajarse", aunque no va a "permitir que nadie se relaje porque la afición no lo merece, el club no lo merece y los propios jugadores no lo merecen".



El nuevo técnico del Granada dejó claro que "en el fútbol la credibilidad te la dan las victorias", por lo que su objetivo es "ganar el máximo número de partidos posibles".



"Una de las razones de venir es que hay una plantilla consolidada; sería un equipo competitivo aunque no se hicieran fichajes. Puede ser peligroso marcarse objetivos, pero soy ambicioso. Mis expectativas son altas, pero la temporada lo irá diciendo", añadió.



Robert Moreno no cree que un entrenador "deba imponer un modelo sin tener en cuenta a sus jugadores", a la par que admitió que "este equipo ha hecho muchas cosas bien" y que él no las va a cambiar.



"Me gusta un estilo en el que predomine la posesión, recuperar rápido el balón, pero no voy a renunciar a otras cosas. Hay que maximizar las características de los futbolistas. Mi modelo es ganar y para ganar hay muchos caminos", indicó el preparador catalán, quien reconoció que ya ha hablado con los capitanes y que desembarca en el Granada con cinco ayudantes, entre ellos un psicólogo.