La RFEF tacha el comunicado de Osasuna de "infamia, falta de respeto y acusación muy grave" por implicarles

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en la tarde de este viernes en referencia al escrito que esta tarde ha lanzado Osasuna sobre el informe negativo de los inspectores de la UEFA, que declara "inelegible" al club navarro como equipo a participar en la próxima edición de la Conference League.

En el comunicado, la RFEF manifiesta que "es una infamia, una falta de respeto y una actuación muy grave que el club pretenda implicar a la RFEF en este asunto", señalando la gravedad que tienen sus declaraciones. "Curiosamente dejan de lado, siempre de manera sutil, el origen de las denuncias, y es de una gravedad extrema querer hacer creer a su digna y magnífica afición que la RFEF no ha apoyado o no apoya a su club, refiriéndose en esa visión acusatoria única y exclusivamente a la RFEF y obviando, como siempre, a otras entidades, instituciones y representantes de instituciones", señala la RFEF

Asimismo, le acusan de obviar "intencionadamente" el hecho de que la RFEF no actuase como acusación particular en el Caso Osasuna, al entender y defender "en todo momento la necesidad de preservar la inocencia del club". "La RFEF no siguió la estrategia de denuncias de otras instituciones a los que ahora intencionadamente los autores del comunicado ni los mencionan", añade.

Por último, la Federación espera que Osasuna pida perdón públicamente. "La RFEF actuó, ha actuado y seguirá actuando defendiendo los intereses del club y de la afición en todo momento y ha respaldado la tesis del CA Osasuna, como podrá acreditar de manera indubitada cuando corresponda y, cuando lo haga, espera que los autores de este comunicado y sus inductores pidan perdón públicamente a la RFEF", finaliza el escrito.