Reguilón defiende su compromiso con el Atlético: "Entiendo que no me quieran, pero todos queremos sumar"

El lateral Sergio Reguilón se mostró convencido de que la opinión de parte de la afición del Atlético de Madrid "cambiará" por su pasado en el Real Madrid y afirmó que no dudó en fichar por su nuevo equipo en su presentación oficial como jugador colchonero hasta final de temporada cedido por el Tottenham Hotspur.

"Soy un profesional y no tengo dudas del club que es el Atlético. Fue todo supersencillo. Si me pongo en la piel de algún aficionado, entiendes ciertos comentarios, pero si los miras con perspectiva estamos todos en el mismo 'barco'. Con el tiempo todo se pasará. Entiendo que, por el pasado, no me quieran, pero todos queremos sumar y cuando me deje todo por el equipo la opinión cambiará", comentó.

Sergio Reguilón, nuevo jugador del Atlético de Madrid El Atleti llegó a un acuerdo con el Tottenham para la cesión del lateral izquierdo para la presente temporada. Llega tras la cesión de Lodi al Nottingham Forest. 30 ago 2022 - 17:02

Reguilón no ocultó su felicidad por su fichaje por el Atlético, una posibilidad que comentó en varias ocasiones con su compañero en la selección española y ahora en el equipo madrileño Koke Resurrección. "Estoy aquí deseando volver al césped y a jugar al fútbol. Me acuerdo cuando me llama mi agente y me transmite el interés del Atlético. Mi cabeza fue un 'boom' y dije que sí", reveló.

??? #BienvenidoReguilón



???? Arranca en el Cívitas @Metropolitano el acto de presentación de Reguilón como nuevo jugador rojiblanco. ¡Síguelo aquí ???? ??????????????! https://t.co/MIA76am6lb — Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2022

El internacional español admitió que tenía ofertas "de grandes clubes", pero que su fichaje por el Atlético se cerró "en 48 horas". "Se lo conté a mis padres, que estaban emocionados. Con Koke he hablado mucho en la selección. Me habló de cómo es el grupo, el estadio, la afición y conforme te lo cuenta te entran ganas de venir", indicó.

En este sentido, destacó que el club colchonero "es un piña". "Y eso ayuda mucho. Me preocupa estar de vuelta cuanto antes; lo demás no, y con la lesión voy avanzado. El Atlético es un equipo 'top' que aspira a todo. La ambición de ganar es lo que más me ilusiona", subrayó.

Por último, Reguilón, que posó con la camiseta con el dorsal con el 3 que lucirá en su nuevo equipo, no sabe aún cómo reaccionaría si marcara a su exequipo, el Real Madrid. "¿Cuántos goles he metido en Primera? ¿Tres?. No creo que marque contra el Madrid. ¿Celebrarlo? Tendría que verme en la situación", apuntó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cerezo: "Reguilón, olvidate de los comentarios; esperamos que triunfes aquí"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, abogó por que Sergio Reguilón se olvide "de los comentarios" sobre su pasado en el Real Madrid, entre la polémica que ha generado su fichaje en algunos sectores de la afición, y esperó que triunfe en el conjunto rojiblanco.

"Sabemos que tu compromiso con nuestros colores es total. No dudamos de tu trabajo, profesionalidad, esfuerzo y dedicación. Esperamos que pronto puedas estar recuperado (de una pubalgia) y puedas debutar con nuestro equipo. Sergio, olvídate de los comentarios. Tú ahora eres jugador del Atlético de Madrid, estás aquí con nosotros y esperamos que triunfes", expresó el dirigente directamente al futbolista, durante su presentación en el Metropolitano, en la parte final de su discurso.

"Abrimos las puertas de nuestro estadio para presentar a un nuevo futbolista que se une a la gran plantilla que presenta nuestro equipo en esta temporada. Damos la bienvenida al Atlético de Madrid a Sergio Reguilón, un joven lateral que llega cedido del Tottenham. Acumula experiencia en la Liga que ha podido mostrar y calidad en la 'Premier', donde ha jugado los últimos dos cursos de lateral zurdo, de largo recorrido, también destacado en la presión y el talento para sumarse al ataque", destacó antes. También le transmitió a Reguilón "la exigencia máxima" en el Atlético para "los grandes retos" de esta temporada.