Recado de Emery a Bordalás: "Si el equipo contrario no quiere bailar, no puedes bailar"

El técnico del Villarreal, Unai Emery, apuntó en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Valencia en Mestalla por 2-0, que no le gustó nada el partido, ya que indicó que su rival impuso un planteamiento bronco, feo, en el que pasaban pocas cosas y que los suyos no supieron adaptarse a ello.

"Ha sido un partido tan feo, que se juega tan poco, a que no pase nada. A mi no me ha gustado nada desde el inicio, cada uno busca competir a su manera. Si el equipo contrario no quiere bailar tampoco puedes bailar. Yo pensaba que iban a salir a presionar, pero han hecho otro plan de partido que a mi me gusta menos, pero les ha salido bien a ellos y tengo que aceptarlo", explicó Emery, quien admitió que su homologo Jose Bordalás es "un entrenador de éxito".

José Bordalás, técnico valencianista, fue preguntado por las palabras de Unay Emery, que achacó al Valencia de plantear un partido brusco y feo, en el que no pasaba nada y él mismo contesto: "No valoro las palabras de un colega, Unai es un magnífico entrenador, pero el partido lo hemos visto todos y al final cada uno ve el partido desde un prisma distinto. El árbitro ha hecho un gran trabajo y si se ha perdido tiempo hemos visto que ha descontado casi nueve minutos".

"El resultado es malo, tratábamos de encontrar mediante el juego los puntos, pero sabemos que es un campo difícil. Ha sido un partido bronco, con muchos contactos y teníamos que adaptarnos, encontrar los pocos espacios que dejaban por fuera y cerrar su contragolpe, eso prácticamente lo hemos hecho porque ellos en transiciones no han encontrado nada y su gol nos ha penalizado", reconoció el entrenador del submarino amarillo. Tras esta derrota, el Villarreal suma cuatro partido sin ganar y Emery admitió que "anímicamnte todas las derrotas duelen y cuando son varias más".