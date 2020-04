La Real Sociedad no volverá a los entrenamientos este martes

La Real Sociedad tenía previsto volver a los entrenamientos este martes de manera voluntaria, invididual y de forma escalonada, pero finalmente, según informa Isaac Fouto, el conjunto vasco no regresará a los entrenamientos y así se lo ha confirmado el presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay a la presidenta del CSD, Irene Lozano, y que por tanto van a cumplir el espíritu del Real Decreto Ley.

Esa noticia del regreso a los entrenamientos lo adelantaron los compañeros del Mundo Deportivo y pudo confirmar Marco Antonio Sande. La vuelta al trabajo iba a ser con medidas de precaución como es trabajar de dods en dos, en campos diferentes, cambiarse en vestuarios diferentes....Es más, en un comunicado, el conjunto vasco publicó que seguían el protocolo y las pautas de las autoridades sanitarias.

Además, iba a ser voluntario, es decir, los jugadores podían elegir si seguir entrenando en casa o ir a las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Zubieta.

Finalmente, esa vuelta no se producirá. La literalidad del Real Decreto Ley no puede impedir entrenar a ningún equipo, lo que prohíbe es abrir instalaciones al público, y por ese motivo, por respetar el espíritu del Real Decreto, el presidente Jokin Aperribay ha confirmado a la presidenta del CSD Irene Lozano que no realizarán entrenamientos.