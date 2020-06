El Real Madrid regresa con la obligación de ganar en el estreno del Di Stéfano

El Real Madrid retoma este domingo a partir de las 19:30h LaLiga Santander en busca del título con un duelo ante el Eibar en la jornada 28, tres meses después de que la competición se detuviera por culpa del coronavirus y en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Al cuadro de Zinedine Zidane le toca empezar a despejar las dudas del nuevo fútbol y tratar de recortar los dos puntos de desventaja con el líder Barcelona, ante un Eibar en peligro de descenso y que buscará sacar tajada de un escenario a priori menos intimidatorio que un Santiago Bernabéu lleno.

La liga vuelve y lo hace en medio de un estricto protocolo sanitario para no bajar la guardia ante la COVID-19, después de una puesta a punto urgente de los equipos. Sin la opción, de momento, de jugar con público y con el feudo de Chamartín en obras, el Madrid decidió trasladarse a un Di Stéfano que sirve más dudas si cabe.

En los 11 partidos que se jugarán en un mes y medio el Madrid se juega el título con el Barça, a remolque después del inesperado tropiezo contra el Betis antes del parón. Después de un mes de febrero complicado, el Madrid reaccionó con un 2-0 al Barça que le dio el liderato, pero una semana después lo cedió en el Villamarín.

HAZARD Y ASENSIO, FICHAJES INESPERADOS

Una nueva liga asoma ahora y, sin pasar por el mercado, el Madrid tiene 'fichajes' que pueden ser clave, gracias a las recuperaciones tras lesión de Hazard y Asensio. El belga sin duda no disfrutaba de un gran año de estreno en la capital española, mermado por los problemas físicos, pero el parón le ha permitido estar en el desenlace tras cuatro meses de recuperación.

Hazard parece claro integrante del once, después de deslumbrar en cada entrenamiento, junto a Benzema. El gusto de Zidane por poblar el centro del campo deja varias opciones entre Casemiro, Valverde, Kroos, Modric e Isco. Mientras, Vinicius, que disfrutó como nadie de aquel Clásico, tiene la competencia de Asensio.

El balear había dicho adiós a la temporada hace 10 meses por una grave lesión de rodilla, pero también llega a tiempo de no solo sentirse futbolista sino de quizá ser pieza fundamental para la liga y después la Liga de Campeones. Las 'finales' no son solo por arriba. Para el Eibar también está en juego la temporada, por lo bajo, dos puntos por encima del descenso.

Los de José Luis Mendilibar llevaban una victoria de siete partidos cuando se detuvo el fútbol, y solo un peor momento de los equipos de abajo da aire a los vascos. "Me da más temor el respeto que podamos tenerle por no saber en qué momento estamos", dijo el técnico de un Eibar que no puede dudar en exceso, y que confía en que a Orellana le siente bien jugar en la Ciudad Deportiva blanca.

POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Hazard y Karim Benzema.

EIBAR: Dmitrovic; Arbilla, Oliveira, Bigas, Cote; Cristóforo, Pape Diop, Orellana, Pedro León; Sergi Enrich y Charles.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Baleares).

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.

--HORA: 19:30/Movistar LaLiga.