El Real Madrid, obligado a estrenar frente al Celta su tercera equipación, sin haber sido presentada

El Real Madrid tendrá que jugar este fin de semana en Balaídos frente al Celta de Vigo con la tercera equipación.

LaLiga ha indicado al club madridista que no podrá jugar ni con la primera (de color blanco) ni con la segunda (de color morado), sino con la tercera, que es de color negra. Se da la circunstancia de que el Real Madrid no ha presentado aún de forma oficial dicha equipación, por lo que no hay rastro de ella en toda la página web, incluída la tienda oficial online, donde se puede comprar la tercera equipación, pero de la temporada pasada.

Lo que se sabe de esa tercera equipación es por la publicación de algunas imágenes por parte del portal 'Footy Headlines', que suele filtrar con antelación las equipaciones de los equipos más importantes del mundo.

Curiosamente, el Real Madrid jugó la Supercopa de Europa con su equipación habitual, y jugó de lila frente al Almería el pasado domingo en su estreno liguero.

El Celta - Real Madrid, correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga Santander, se disputará este sábado 20 de agosto a las 20 horas en el estadio de Balaídos.