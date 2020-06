El Real Madrid cumplió ante el Eibar pese a hundirse en la segunda parte y se mantiene a dos puntos del Barça

LOS PROTAGONISTAS

Sergio Ramos: "Ha sido un poco raro para todo el mundo"

LA OPINIÓN DE LOS COMENTARISTAS

Manolo Sanchís: "Lo mejor, el resultado. Todos los equipos tienen que recuperar el ritmo y van a cometer errores. Espero que consiga solventar los errores".

Fernando Morientes: "A ese ritmo de la primera parte, es muy difícil que nadie pueda plantarle cara al Madrid. La segunda parte nos deja que con la relajación se puede complicar el tema. Me quedo con las ganas de haber visto más de los cambios".

Poli Rincón: "Me quedo con lo positivo, con los goles. Creo que el Madrid no ha jugado bien, pero ha tenido la pegada. Hazard se ha demostrado que es importantísimo. No me gusta que el equipo se haya ido así del partido".

90+4 FINAL DEL PARTIDO. El Real Madrid saca tres puntos gracias a una buena primera parte que le sirvió para salvar los muebles en la segunda, donde el Eibar puso en aprietos a Courtois.

93' Amarilla para Cristóforo en el Eibar.

90' Se añaden cuatro minutos en el Alfredo Di Stéfano.

86' Carrerón de Vinicius que cortó Burgos. En la jugada siguiente, falta de Casemiro sobre Cristóforo para el que se pide la segunda amarilla.

84' Entra Fede Valverde por Luka Modric en el Real Madrid. En el Eibar se marcha Arbilla y entra Burgos.

83' Centra Inui desde la línea de fondo, abajo bloca Courtois.

80' Error de Arbilla, regalando el balón al sacar una falta desde su campo. Amarilla para Mendilíbar por protestar una jugada anterior.

77' Llama la atención la imagen de Marcelo, en el descanso tomando lo que parece un zumo. Sanchís: "Es un bajón de azúcar, hay días de mucha intensidad física que a la media hora te pega el bajón". Nuevo cambio en el Eibar: se marcha De Blasis y entra Inui.

76' Otro balón peligroso del Eibar cerca del área, que roba Vinicius y recibe falta justo antes del Cooling Break.

70' ¡Centro de Pedro León que se pasea por el área sin que la enganche Enrich! Poli: "El Real Madrid no puede irse del partido de esta manera. Es que no ha vuelto de la ducha. No te puedes irte así del partido". Lama: "Modric y Kroos no han aparecido".

69' ¡Paró Courtois! Le faltó fuerza al disparo de Pedro León, que remató solo en el área.

65' Marcelo, tendido en el césped acalambrado. Al equipo de Zidane sólo le queda un cambio disponible... Le dan glucosa en el banquillo, parece un mareo del lateral más que molestias musculares.

61' El VAR concede el gol de Bigas. En el Real Madrid se ha marchado Rodrygo y ha entrado Bale. También se va Hazard, sustituido por Vinicius. Y Sergio Ramos le deja su sitio a Militao. Ramos se va al banquillo con hielo en el muslo. Poli Rincón: "No me preocupa, pero el 3-1 no es un resultado bueno".

60' 3-1 GOL DE BIGAS. El córner a favor del Eibar termina con un disparo de Bigas, con rebote que acaba metiéndose por debajo de las piernas de Courois. Lo revisa el VAR por posible fuera de juego...

58' ¡Sergi Enrich al larguero! El saque de esquina lo remató el jugador del Eibar al travesaño. Paco González: "El Real Madrid está en la ducha".

57' ¡Paradón de Cortois! Jugadón de Expósito, que se giró hasta encontrar el hueco y desde lejos le obligó a Courtois a volar. Antes del córner, el Eibar aprovecha para hacer sus primeros cambios: se van Sergi Enrich, Orellana y Rafa Soares; entran Bigas, Pedro León y Quique.

53' Kroos para Hazard, paró Dmitrovic. Miguelito señala que lo de Carvajal no es más que un golpe sin importancia.

49' ¡Vaya pifia de Courtois! Regalo a Orellana, que estaba en la frontal del área, y el disparo de Kike García obligó al belga a estirarse para evitar el primero del Eibar.

48' Falta mal colgada por Orellana.

47' Amarilla para Casemiro, por derribo a Edu Expósito.

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. El Eibar pone en juego la pelota. Ha habido un cambio en el Real Madrid: se ha quedado en el banquillo Carvajal y ha entrado Mendy cambiado de banda.

EL ANÁLISIS DE LA PRIMERA PARTE

Sanchís: "Lo que más me ha gustado ha sido la solvencia del Madrid". Morientes: "Me ha gustado la contudencia de cara a puerta y la intención. El Madrid tenía que empezar de la misma forma que el Barça. La calidad de Modric es sublime". Poli: "Me ha gustado Benzema, en un partido que le estaba costando al Madrid, pero Benzema cuando se asocia con otros jugadores da una claridad de toque, y él solo ha cambiado el ritmo del partido".

45+2' FINAL DE LA PRIMERA PARTE. Tuvo Rodrygo en sus botas el cuarto antes del pitido, sacó bajo palos Dmitrovic.

45' Córner para el Real Madrid. El rechace favorece al Real Madrid, pase largo de Marcelo a Sergio Ramos, que no puede controlar el camero. Paco González: "Hoy las enchufa incluso Vinicius si sale". Se añaden dos minutos.

42' Córner a favor de Eibar. La puso Orellana desde la derecha, despejó Marcelo.

38' Poli Rincón: "Este equipo es impresionante. Están marcando los defensas". Morientes: "Con qué poquito genera el Real Madrid".

37' 3-0 GOL DE MARCELO. Gran jugada entre líneas entre Benzema y Hazard, paradón de Dmitrovic y el rechace lo aprovecha Marcelo desde la frontal, que lo celebra con el gesto contra el racismo.

36' El Real Madrid ha llegado dos veces y ha metido dos goles.

33' Pedro Martín: "Sergio Ramos iguala a Ronald Koeman como el defensa más goleador de Primera División (67)".

31' Cooling Break.

30' 2-0 GOL DE SERGIO RAMOS. Roba Ramos, entrega a Benzema, este cambia de orientación para Hazard y este le da el pase de la muerte a Ramos. Contra de libro que acaba con el gol del defensa.

29' El Eibar aguanta la pelota en el campo contrario tras varios rechaces.

27' Falta de Sergio sobre Rodrygo. Zidane y Mendilibar siguen muy tranquilos en el banquillo.

25' Centro de Modric al segundo palo que saca Oliveira. Paco González: "Modric está de dulce".

23' Agarrón de Soares a Rodrygo, por la que no ve tarjeta amarilla. Pedro Martín: "Iba con la única intención de cortar el avance del delantero".

22' Subida de Rafa Soares por banda izquierda, el centro lo despejó Rodrygo. Morientes: "El sistema le permite al Eibar tener un hombre más en el centro del campo".

20' Rodrygo subió bien por banda derecha, el Madrid empieza a tener la pelota en campo contrario. Suena el aplauso "en la megafonía virtual", en palabras de Miguelito.

17'. Pepe Domingo Castaño: "El Real Madrid no mamonea, pero no pasa del centro del campo". Paco González: "Es que el Madrid no tiene la pelota". Sanchís: "Me quitas los tres puntos en juego y me parece un partido de pretemporada". Poli Rincón: "A mí, que habléis del ritmo, me parece lo mismo".

12' Disparo de Cristóforo a media distancia que detiene Courtois. Morientes: "Lo que he visto en cuanto ritmo, me está sorprendiendo para bien".

8' Cojea Hazard porque le han hecho falta en su pie malo. Gesto de dolor del '7' del Real Madrid, que sigue renqueante. Morientes: "Aunque salgas seguro, como te peguen en la primera jugada..." Sanchís: "Después de tanto tiempo, lo mejor es que ni te duela".

5' El VAR da por bueno el 1-0, que sube al marcador del Di Stéfano.

3' 1-0 GOL DE TONI KROOS. Gran carrera y jugada de Benzema desde la izquierda, centró y el balón repelido la pega desde lejos Kroos, aunque el VAR revisa la jugada por posible fuera de juego de Benzema.

2' Morientes: "El ambiente suena a entrenamiento".

1' COMIENZA EL PARTIDO. Sacó el Real Madrid de centro.

Minuto de silencio en el Alfredo di Stéfano, con música de fondo, por las víctimas del coronavirus.

Miguelito: "Con Rodrygo, Vinicius y Asensio, Bale no es titular ni en tres partidos". Poli Rincón: "Ahí pasa algo con Bale".

Los jugadores de Real Madrid y Eibar saltan al Alfredo di Stéfano. Los suplentes toman sus asientos en la grada y suena el himno de 'La Décima' de fondo. Paco González: "Para que se pongan en la piel del aficionado, podrían sentarse en los asientos habituales de los espectadores".

Manolo Lama, en el puesto de comentarista de la Cadena COPE en el Alfredo di Stéfano (@lamacope)

Once del Real Madrid

Once del Eibar