El Real Madrid no va a contestar a las insinuaciones de Bartomeu sobre el VAR

El Real Madrid no va a contestar a las insinuaciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, que este domingo, tras el partido del club blaugrana en Villarreal, aseguró a los micrófonos de Movistar que "a pesar de que nuestros resultados no han sido buenos, por supuesto, sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales el VAR no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo y hay muchos equipos que se han visto perjudicados".

En el Real Madrid, como informó Melchor Ruiz, no sorprenden las declaraciones de los últimos días de Gerard Piqué o de Quique Setién, lo que si sorprende en el equipo blanco han sido esas declaraciones del presidente blaugrana.

Bartomeu: "El VAR es poco equitativo y está siempre favoreciendo al mismo equipo" El presidente del Barcelona ha asegurado que "Setién tiene la confianza de todos" y, además, sobre la renovación de Messi, ha indicado que "Messi quiere seguir en el Barça". 06 jul 2020 - 00:36

Desde el Real Madrid solo esperan que todo este ruido arbitral no distraiga al equipo y pueda conseguir el título liguero.

El que se pronunció sobre el asunto arbitral fue Zinedine Zidane al término del encuentro ante el Athletic. El entrenador francés reconoció que está "cansado" de las polémicas que rodean a su equipo por las decisiones del VAR, la última este domingo en San Mamés, y pidió "respeto" para sus futbolistas.

El @realmadrid no va a contestar a las insinuaciones del presidente del @FCBarcelona , a pesar que les haya sorprendido que se sume a la campaña que se ha montado de los arbitrajes. En el RM van a seguir trabajando como hasta ahora, para tratar de alcanzar el objetivo marcado. — Melchor Ruiz (@melchorcope) July 6, 2020

Y volviendo a las declaraciones del presidente Bartomeu, no hay constancia que desde la Federación haya alguna sanción por esas insinuaciones de ayuda arbitral hacia el Real Madrid.