Real Madrid y Athletic buscan mantenerse en lo más alto; el Atlético visita Mallorca

MALLORCA - ATLÉTICO DE MADRID (19:00)

Después de sumar solo uno de los últimos seis puntos disputados, Diego Simeone recurre al estreno en el once de su tripleta ofensiva Joao Félix, Álvaro Morata y Diego Costa para competir contra las dudas y contra el Mallorca, uno de los dos únicos equipos de la actual Liga a los que jamás ha ganado.

Solo el Barcelona y Mallorca, además del Racing de Santander, en Segunda División, figuran entre los conjuntos a los que nunca ha vencido el Atlético de Simeone en sus 292 encuentros en LaLiga Santander, tres de ellos -dos empates y una derrota- contra el bloque balear, con el que se reencuentra ahora en Son Moix, donde el equipo local ha sumado los únicos 4 puntos que tiene en la tabla.

El Atlético suma diez, a uno del liderato que solo le duró una jornada hasta ahora en este curso, pero únicamente uno de ellos lo ha logrado en los últimos dos duelos. Derrotado y fuera de la cima hace una semana por el 2-0 ante la Real Sociedad y empatado el pasado sábado por el Celta en su casa, no hay otra reacción para el Atlético que la victoria. Sin matices y sin excusas.

Por primera vez, desde el inicio, con Joao Félix, Morata y Diego Costa, con el portugués por la banda derecha y los otros dos en una delantera de indudable potencial, expuesta a los focos por la baja productividad ofensiva del equipo -siete goles en seis partidos oficiales-, y reunidos en un once titular con cuatro cambios.

Dos por rotaciones (el estreno de Santiago Arias, por Kieran Trippier en el lateral derecho, y la vuelta del central Stefan Savic, para descargar de minutos a José Giménez, una vez que Felipe Monteiro se mantendrá de inicio) y dos por cuestiones técnicas: uno en la delantera, Morata por Ángel Correa, y otro en el medio centro, Thomas Partey por Héctor Herrera.

El equipo de Vicente Moreno necesita reaccionar en el duelo contra el conjunto rojiblanco, que afronta en pleno proceso de recuperación de tres de sus jugadores que se lesionaron la pasada jornada ante el Getafe: los defensas Antonio Raíllo y Baba Rahman y el centrocampista Salva Sevilla. El que tiene más opciones de recuperar un sitio en el once es Salva Sevilla, el "cerebro" de su equipo en una zona ancha donde el ghanés Baba también es duda por molestias físicas.

Alineaciones probables:

Mallorca: Reina; Joan Sastre, Xisco Campos, Valjent, Lumor; Kubo, Pedraza, Salva Sevilla, Álex Alegría; Lago Junior y Budimir.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Joao Félix, Thomas, Saúl, Vitolo; Diego Costa y Morata.

Árbitro: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

Estadio: Son Moix.

Hora: 19.00.





LEGANÉS - ATHLETIC DE BILBAO (19:00)

El Athletic testa este miércoles en Butarque, ante el colista Leganés, el liderato alcanzado en la última jornada, una primera posición en la tabla de Primera División que no ocupaba a estas alturas desde hacía 26 años, en 1993. Los 'leones' se auparon a la privilegiada primera plaza de la tabla tras otro ejercicio de solidez y solvencia frente al Alavés en un San Mamés donde está intratable en el último año y enlaza 17 partidos de Liga seguidos sin perder.

Para repetir ese triunfo, Garitano quizás refresque algo a un equipo que terminó desgastado el domingo ante el Alavés con cambios que, en todo caso, si se confirman, son todavía una incógnita. "No vamos a dar pistas", avanzó el técnico vizcaíno, que podría dar entrada a Unai Núñez en el centro de la defensa, a Beñat Etxebarria en medio campo y a Iñigo Córdoba, titular hasta ahora y el domingo en la grada, en ataque.

El Leganés, que ha perdido sus tres encuentros como anfitrión hasta la fecha, comienza la jornada cerrando la tabla clasificatoria y necesitado de triunfos que alivien su situación tras un comienzo donde no le han acompañado los resultados. Mauricio Pellegrino seguirá contando con las bajas confirmadas de Alexander Szymanowski, Rodrigo Tarín e Iván Cuéllar por problemas físicos de diversa índole.

Alineaciones probables:

Leganés: Soriano; Rosales, Bustinza, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez; Braithwaite y En-Nesyri.

Athletic: Unai Simón; Capa, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri: Dani García, Beñat; Ibai, Raúl García, Córdoba; y Williams.

Árbitro: González González (Comité castellano-leonés)

Estadio: Butarque

Hora: 19.00





VALENCIA - GETAFE (20:00)

El Valencia, necesitado de triunfos tras sumar un punto de los últimos seis que ha disputado, recibe en la sexta jornada de la Liga al Getafe, que estrenó su casillero de victorias la última jornada ante el Mallorca. El partido estará marcado por el ambiente en Mestalla, tres días después del encuentro ante el Leganés en el que la afición se mostró crítica con el propietario del club, Peter Lim.

Para este encuentro, la baja de José Luis Gayà, lesionado el domingo, se unirá a las ya conocidas de Carlos Soler y Cristiano Piccini, también lesionados, y su ausencia en el lateral izquierdo será cubierta por Jaume Costa. Los descartes técnicos han sido Eliaquim Mangala, Rubén Sobrino y Manu Vallejo.

Pese a la acumulación de partidos, José Bordalás ha repetido la convocatoria contra el Mallorca y desplaza a Valencia a los mismos dieciocho futbolistas, aunque podría hacer algún cambio en el once para refrescar al equipo. Uno de los que se está ganando la plaza de titular es el delantero canario Ángel Rodríguez, que está en racha, pero que en Liga se está viendo relegado al banquillo por la pareja formada por Jorge Molina y Jaime Mata.

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Jaume Costa; Ferran, Kondogbia, Parejo; Cheryshev, Rodrigo y Gameiro

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata y Ángel.

Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz).

Estadio: Mestalla.

Hora: 20.00.





REAL MADRID - OSASUNA (21:00)

El Real Madrid quiere demostrar que lo sufrido en París fue en accidente y confirmar la buena imagen dejada en Sevilla, para fulminar la maldición del Sánchez Pizjuán, con un equipo con rotaciones de Zinedine Zidane para medirse a un Osasuna invicto que no renuncia a nada.

Solo quedan tres equipos que no han perdido en las cinco jornadas disputadas de una igualada LaLiga Santander. Dos de ellos, Real Madrid y Osasuna, se miden en el Santiago Bernabéu con el Athletic Club siendo el tercero y colider con los de Zidane, que buscan trasladar la mejoría mostrada a su estadio.

La imagen dejada en Sevilla de unión, sacrificio defensivo y solidaridad, es la que quiere prolongar Zidane que pide intensidad a sus jugadores. Obligado a rotar en una semana de gran desgaste, tras los duelos de nivel ante el PSG y el Sevilla y con el Wanda Metropolitano en el horizonte, frente a Osasuna se esperan novedades en todas las líneas salvo la portería.

Thibaut Courtois dejó al fin su portería a cero en Sevilla, donde no le dispararon, y desea llegar al derbi madrileño firmando por primera vez desde que es portero del Real Madrid, dos partidos sin encajar. La defensa será nueva con el estreno obligado de Nacho Fernández y además en el lateral izquierdo. La plaga de lesiones se llevó por delante a Ferland Mendy y Marcelo no llega a tiempo. Además, entrará Militao en el centro de la zaga y no se descarta un respiro para Carvajal.

En el cálculo de esfuerzos de Zidane también jugadores como Casemiro, que tuvo que jugar por las bajas en el centro del campo tras vuelo largo y partidos con la selección brasileña, o Eden Hazard, quien recién recuperado ha enlazado dos titularidades consecutivas, se perfilan como los elegidos para rotar junto a un Bale al que el francés ha dado descanso. Fede Valverde puede entrar en la medular, Lucas Vázquez o Vinicius en bandas y hasta Luka Jovic en punta buscando sus primeros goles.

Osasuna, por su parte, buscará dar la campanada y lograr su segunda victoria como visitante de la temporada. Su técnico, Jagoba Arrasate, no ve como un problema las bajas de Oier, David García y Adrián, si no como la oportunidad de brillar para otros jugadores que aseguró tienen "muchísimas ganas de entrar".

La duda por despejar en el once radica en si Arrasate incluirá algún cambio respecto al último partido o por si al contrario mantendrá el bloque que realizó un buen encuentro el pasado viernes frente al Betis. Cuenta con las bajas de Darko Brasanac, Unai García, Íñigo Pérez, Kike Barja, David García, Oier más Adrián por decisión técnica.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Kroos, Lucas Vázquez, Vinicius; Jovic y Benzema.

Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, Aridane, Roncaglia, Estupiñán; Moncayola, Fran Mérida; Roberto Torres, Rubén García, Brandon; y Chimy Ávila.

Árbitro: Mateu Lahoz (Colegio valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21:00.