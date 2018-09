La reacción de Tebas a la noticia de El Partidazo de COPE: no le valen los argumentos de la Federación

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se enteró a través de El Partidazo de COPE de la negativa de la Federación a que se celebre el Girona - FC Barcelona en Miami.

Isaac Fouto informó de la postura de Tebas al respecto de la noticia adelantada este jueves por Juan Antonio Alcalá. Un Tebas que va a leer atentamente la carta que este viernes le tiene previsto remitir la Federación con la firma de Luis Rubiales. Tebas afirma que "no son argumentos" los que va a esgrimir la Federación para oponerse a la disputa de ese partido en territorio americano.

También asegura que la UEFA no se ha manifestado todavía al respecto y que la FIFA, aunque puede opinar, lo que diga no influye, al no tener potestad para intervenir en dicha decisión. Dejó con un "ya se verá" el argumento de la AFE.

El presidente de LaLiga declinó la invitación para intervenir en El Partidazo de COPE, a la espera de poder leer esa misiva.

Juan Antonio Alcalá informó de que la Federación no va autorizar que se dispute un partido de LaLiga en Estados Unidos: "Las posibilidades de que se juegue el Girona-Barcelona en Miami son del 0,0%", aseguran fuentes federativas a la Cadena COPE.