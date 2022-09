Raúl de Tomás: "Aquellos que se han aprovechado de mí silencio tendrían que responder de sus actos"

Tras meses de silencio y envuelto en una polémica por su salida y posterior fichaje por el Rayo Vallecano, el delantero Raúl de Tomás ha hecho público sus redes sociales un duro comunicado donde además de despedirse del Espanyol, equipo en el que ha militado estos últimos años, también ha cargado contra aquellos que querían expulsarle de un equipo al que consideraba como su "propia casa".

"Durante las dos temporadas y media en las que he vestido, con el mayor de los orgullos, la camiseta del Espanyol, he procurado dedicar todas mis fuerzas y mi entera voluntad a entregarme en cuerpo y algo a este equipo, sin que me hayan importado la categoría o la situación en la tabla" ha señalado RDT.

RDT regresa al Rayo Vallecano RDT se ha convertido esta mañana en nuevo jugador del Rayo Vallecano. El acuerdo firmado es hasta el final de la temporada 2026-27. 13 sep 2022 - 10:00

"En cuanto a aquellos que se han aprovechado de mi silencio para engrandecer sus intereses personalistas de manera ruin y cobarde, usándolo también como cortina de humo para tapar una gestión directiva desafortunada, tendrían que responder de sus actos sin parapetarse detrás de mí. Lo mismo que deberán ser ellos quienes expliquen el porqué del empeño por expulsarme de un equipo al que consideraba como a mi propia casa, poniendo en marcha una campaña desproporcionada de ataques personales que no deseo que sufra nadie", ha criticado el futbolista.

El delantero español también ha tenido palabras para Diego Catoira y Diego Martínez, director depportivo y entrenador del Espanyol, respectivamente: "Ellos tendrán sus razones para haberme arrinconado e infravalorado, aunque no las vaya a cuestionar públicamente".

"Acato sin crítica alguna la determinación de los dos técnicos de no contar conmigo en absoluto. En la misma línea, supongo que ellos entenderán que yo haya procurado encontrar una salida digna que me permitiera proseguir mi ilusión más profunda, la de jugar y dar lo mejor de mí en este deporte. Una ilusión a la que sitúo por encima de la retribución económica, o cualquier otro tipo de ventaja: a la vista está", ha dicho.

"Aunque todos se haya desencadenado de una manera tan traumática, siempre me sentiré perico hasta la medula y feliz por lo que he batallado para este club durante dos años y medio", ha escrito en su despedida Raúl de Tomás.